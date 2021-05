Chama Smash Burguer desembarca na Capital Federal e apresenta novo conceito no Dia Mundial do Hambúrguer

Inaugurada no meio da pandemia, a hamburgueria nasceu de um sonho do proprietário em atuar na área gastronômica e proporcionar uma experiência diferenciada em sabores e texturas

Hambúrguer é sinônimo de sabor, prazer e uma experiência gastronômica inigualável. Na semana do Dia Mundial do Hambúrguer(28), a Chama Smash Burguer ganha espaço no quadradinho de Brasília pela sua proposta diferenciada quando o assunto é hambúrguer. Ao se deparar com o cenário econômico advindo da pandemia do novo Coronavirus, o empresário Rebert Richards enxergou uma oportunidade, em meio a tantas empresas fechando as portas, e resolveu se antecipar e montar o próprio negócio na certeza que o momento é só uma fase ruim que vai passar.

Localizada na querida e tradicional Taguatinga, a casa traz o autêntico smash burguer americano que tem muito mais sabor. “Fugimos dos hambúrgueres tradicionais altos e de 180 gramas. Além disso, nossos molhos são artesanais (3 mostardas, catchup de goiaba)”, enaltece Rebert.

Como principais pratos, a hamburgueria proporciona uma verdadeira experiência gastronômica, tanto do prato principal (smash burguer), passando pelo acompanhamento da batata com o pulled pork e finalizando com a surpresa que é a sobremesa de Danoninho, feito pela própria casa.

O carro chefe é o Smash Versão Brasileira, elaborado com pão brioche, blend de carne de 70 gramas, queijo cheddar, cebola roxa chapeada e maionese defumada, nas versões simples (entre R$ 17,00 e R$ 23,00) e duplo (entre R$21,00 e R$27,00).

O nome do hambúrguer nasceu de uma brincadeira com o nome do proprietário REBERT RICHARDS que se falava no início de vários filmes exibidos ”Versão brasileira, Hebert Richards” “É uma brincadeira que me acompanha desde pequeno”, conta o empresário

Os amantes de batata não podem deixar de degustar o Pulled Pork, que é a copa lombo de porco defumada por 8 horas com lenha de frutífera em um pit smoker e finalizada com barbecue, enriquecendo a tradicional batata frita, disponíveis na porção pequena (R$ 6,00), média (R$ 9,00) e grande (R$ 15,00).

O cardápio também traz o Smash Americano, elaborado com pão brioche, blend de carne de 70 gramas, queijo cheddar, cebola roxa chapeada,bacon, picles, ovo e a famosa maionese defumada da casa (de R$26,00 a R$35,00).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os que gostam de uma versão mais tradicional, o Smash Simplão vai sera pedida ideal. Feito com pão brioche, blend de carne de 70 gramas, queijo cheddar e maionese defumada da casa (versões entre R$ 15,00 e R$ 25,00)

A casa está aberta de terça a domingo, das 18 às 23h. As entregas estão disponíveis pelos aplicativos Ifood, Ubereats e 99 pop, além de entrega própria Os pagamentos podem ser efetuados com cartões de débito, crédito, ticket refeição alelo, sodexo e ticket restaurante, Picpay e PIX.

A Chama Smash Burguer chega ao mercado brasiliense seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer a melhor experiência gastronômica no segmento de hambúrgueres.

Crédito: Fotógrafo Rebert Richards

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Chama Smash Burguer

Endereço: CSB 7 lote 02 loja 01 – Taguatinga Sul, Brasília

Contato: (61) 3033-7686

Cardápio: https://api.whatsapp.com/send/?phone=556130337686&text&app_absent=0

Dias e Horários de Funcionamento: Aberto de terça a domingo das 18 às 23h

Entregas pelos aplicativos Ifood, 99Food e UberEats e entrega própria com pedidos realizados pelo whatsapp (61) 3033 7686

A hamburgueria recebe os cartões das principais bandeiras, ticket refeição alelo, ticket restaurante, sodexo, Picpay, débito, crédito e PIX