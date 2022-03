Cervejaria Quatro Poderes é premiada com três rótulos de suas cervejas

A Cervejaria Quatro Poderes, que mostra a sua força no mercado cervejeiro brasiliense e tem 3 de seus rótulos premiados

Uma paixão mais que nacional, a Cervejaria Quatro Poderes vive e traz a experiência de que a cerveja pode ser também uma paixão na Capital Federal. É o que acredita o cervejeiro caseiro brasiliense Marcelo Naves que tornou seu sonho em realidade ao levar suas produções caseiras para o público em geral.

Com uma característica peculiar, a Cervejaria Quatro Poderes busca cultivar e experimentar as riquezas do Cerrado e explorando estilos das mais diversas escolas cervejeiras do mundo. Atualmente, a empresa possui 10 rótulos em linha permanente e o projeto de receitas experimentais Quatro Poderes Lab, onde receitas exclusivas, de lote único, são desenvolvidas explorando diferentes ingredientes e processos. Vale ressaltar, que em alguns de seus destaques, os frutos da região complementam estilos de cervejas tradicionais. Em outros, estilos clássicos são trabalhados para levar a melhor experiência da cerveja artesanal aos seus clientes.

A trajetória da empresa vem sendo marcada ao oferecer produtos do mercado cervejeiro que prezam pela qualidade e a valorização dos sabores do bioma cerrado, presente na cidade natal da criação dos rótulos. Em um curto espaço de tempo, a Quatro Poderes alçou novos voos e pode receber premiações e nacionais.

A primeira premiação

Como tudo que é bom merece e deve ser valorizado, a Cervejaria logo percebeu que estava no caminho certo e o primeiro reconhecimento veio ao receber a premiação do seu primeiro lançamento, em janeiro de 2018, a cerveja Saison Cagaita, que foi desenvolvida com base no estilo belga Saison, que surgiu na região entre o norte da França e o sul da Bélgica, sendo produzida pelos fazendeiros da região para ser consumida na época das festas da colheita e se caracteriza por utilizar ingredientes sazonais. Ao trazer o sabor da fruta típica do cerrado, a cagaita permitiu um tom cítrico e uma leve acidez à cerveja, harmonizando com as notas de condimentos típicas do estilo belga.

Cerveja Saison Cagaita. Foto: DIvulgação

Logo após seu lançamento, em março do mesmo ano, a cerveja foi avaliada pelos juízes do Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau e ganhou a medalha de bronze em sua categoria, sendo a primeira cerveja produzida no DF a receber uma medalha em concurso nacional.

O segundo reconhecimento: Pérola do Cerrado

A Pérola do Cerrado foi o segundo rótulo da cervejaria Quatro Poderes e procurou na riqueza do Cerrado os ingredientes que harmonizassem com o estilo escolhido, desta vez a IPA – India Pale Ale. O rótulo se caracteriza pelo leve amargor e pelos aromas cítricos, típicos dos lúpulos americanos utilizados. Por ser uma versão “Session IPA”, o teor alcóolico é de 4,5% v/v, mais baixo que as IPAs tradicionais. A fruta escolhida nesta receita foi o Maracujá Pérola do Cerrado, uma variedade desenvolvida pela Embrapa Cerrado e que tem um sabor menos amargo que o tradicional, mantendo o aroma típico da fruta. A combinação ficou perfeita e a cerveja foi premiada na Copa Cerveja Brasil 2018, organizada pela Abracerva – Associação Brasileira de Cervejarias Artesanais, com a medalha de bronze na categoria Session IPA.

Cerveja Pérola do Cerrado. Foto: Divulgação

Em meados de 2019, a cervejaria já tinha 6 rótulos lançados, incluindo a Rapsódia (Bohemian Pilsner), Os Trigueiros (Weiss), Rosa dos Ventos (Weiss com Pitaya Rosa) e O Poder é Punk (Double IPA).

A empresa se especializou na produção quando, em março de 2020, passou a ter sua própria fábrica. Localizada em São Sebastião, Brasília-DF, tem capacidade de produção de 25.000L mensais, de onde saem atualmente 16 rótulos diferentes que representam estilos das mais variadas escolas cervejeiras do mundo, como Alemã, Belga, Americana e Inglesa.

Consagração aos 60 anos de Brasília

Um marco dentro da trajetória da Quatro Poderes é a Cerveja Brasólia, sendo a primeira cerveja produzida na nova fábrica e foi premiada recentemente com a medalha de bronze no Concurso Brasileiro de Cervejas de Blumenau. Desenvolvida para o aniversário de 60 anos de Brasília, em 2020, a cerveja é cerveja no estilo Summer Ale e seu grande diferencial é o uso de lúpulos frescos, plantados no DF. No processo de fabricação os lúpulos foram colhidos e utilizados no dia seguinte, o que confere a ela um perfil sensorial diferenciado em relação a outras cervejas produzidas com o tradicional lúpulo processado. O uso do lúpulo em flor ainda fresco é uma oportunidade que poucas cervejarias no mundo têm, já que seu consumo deve ser logo após a colheita, o que impactou tanto o desenvolvimento da receita quanto o processo de fabricação. Esta é a primeira cerveja comercial produzida com lúpulos frescos em Brasília e uma das primeiras do Brasil.

As cervejas feitas com lúpulos frescos são também chamadas de Harvest Ales (Ales da Colheita em tradução livre). No caso da Brasólia, o estilo base escolhido foi o da Summer Ale, que tem no corpo leve e no frescor do aroma as suas principais características. Já o lúpulo utilizado foi do tipo Comet, que confere à cerveja um amargor leve e refrescante, além de notas cítricas e herbais no aroma, típicas da espécie.

A plantação de lúpulos no DF é uma iniciativa da Tamayo Hops e a premiação mostra que no bioma Cerrado é possível se plantar lúpulos com qualidade, atividade que até pouco tempo se acreditava ser exclusiva de países com clima temperado.

A produção dos lúpulos em Brasília ainda é embrionária e um desafio para empreendedores que, apaixonados pela cultura cervejeira, buscam inovar e aprimorar a qualidade da cerveja artesanal da cidade.

Complementam o portifólio de cervejas permanentes as cervejas Poderator (Doppelbock), Black Matter (Imperial Stout) e Sour Power Cajuzinho do Cerrado (Catharina Sour).

A fábrica e a produção acontecem no Distrito Federal, em uma fábrica própria localizada em São Sebastião e chega aos clientes em barril e garrafas, estando disponíveis em dezenas de pontos de venda no DF e pelo delivery direto da fábrica.

O cardápio e portfólio podem ser apreciados e conhecidos por meio do site da Cervejaria Quatro Poderes – www.cervejaria4poderes.com.br

