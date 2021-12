Serra Gaúcha oferece opções para ceia de Natal

Peru, chester, lombo suíno e o tradicional galeto natalino estarão disponíveis para pedidos na véspera do Natal

O fim do ano se aproxima e, com ele, os preparativos para a tão esperada ceia de Natal. Mas, com a correria do dia- a- dia, que se intensifica nesta época do ano, nem todos têm tempo para se dedicar à cozinha. Pensando nisso e com o intuito de trazer mais praticidade a essas pessoas, o Serra Gaúcha preparou sugestões de ceias práticas e saborosas que, certamente, agradarão os diferentes paladares de familiares e amigos. São quatro opções: Peru, chester, lombo suíno e, o já conhecido, galeto natalino.

O Peru ou o chester – ambos pratos tradicionais das festas de fim de ano – servem cinco pessoas e saem por R$289,90. Já, o Lombo Suíno, que é recheado com abacaxi, serve quatro pessoas e custa R$199,90. O famoso Galeto Natalino da Casa também serve quatro pessoas e sai por apenas R$189,90. Os pedidos podem ser feitos até o meio-dia, do dia 24, véspera do Natal.

Todas as opções são acompanhadas por arroz à grega, farofa de bacon e calabresa e salpicão, além da rabanada recheada com Nutella como sobremesa. Os pedidos podem ser feitos pelo número (61) 3352-5353/5352 ou no WhatsApp (61) 99308-3816 e (61) 99656-1292 com taxa de entrega gratuita para algumas localidades.

Lombo Suíno, que é recheado com abacaxi. Foto: Divulgação

Galeto Natalino da Casa. Foto: Divulgação

Serviço:

Ceia de Natal no Serra Gaúcha

Local: QS 3 lote 19 loja 1

Horário de funcionamento: Segunda-feira e terça-feira das 11h30 às 15h

Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira: 11h30 às 15h e 19h às 23h

Sábado: 11h30 às 16h e 19h às 23h

Domingo: 11h30 às 16h

Telefone: (61) 3352-5353/5253

WhatsApp: (61) 99308-3816 e (61) 99656-1292