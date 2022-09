Casas de Brasília apostam em bebidas refrescantes para driblar a seca

Opções vão de sucos especiais a refrigerantes naturais

Enquanto a chuva não chega em Brasília, os restaurantes locais investem em opções de bebidas que ajudam a refrescar e a hidratar o corpo. A seguir, vão quatro opções de lugares para pedir algo refrescante:

Para quem gosta de sucos especiais, o Blend Boucherie (412 Norte) traz diversas receitas, como o saboroso xarope de guaraná, limão e hortelã (R$12); o de abacaxi, gengibre e limão (R$12) e laranja com morango (R$12). A casa serve ainda uma variedade de soda limonada (R$16) nos sabores pink lemonade, maçã verde, frutas vermelhas, limão siciliano, cranberry, cereja, tangerina, groselha, limão com xarope de guaraná.

Foto: Divulgação

Outro que aposta em um bom suco natural é o Horta Cozinha Criativa (202 Sul). Em diversas versões, o restaurante traz a bebida preparada com frutas, como laranja (R$ 9,90), abacaxi com manjericão (R$ 9,90) e o delicioso suco verde (R$ 9,90). O cardápio conta também com opções como Blood Lemonade (R$9,90): morango com limão siciliano; Horta Tropical (R$ 9,90): manga com cajá e laranja; Horta Ginger (R$9,90): xarope de gengibre, água tônica e espuma de gengibre; e o Horta Mate (R$ 9,90): receita de chá da casa com limão.

Foto: Divulgação

Já O Concorrente (409 Norte) traz as refrescantes limonadas, disponíveis em três sabores, como Santo Melão (R$15): capim santo, melão, limão siciliano e água gaseificada; Green (R$15): maçã verde, limão siciliano e água gaseificada; e Pink (R$15): cranberry, morango, limão siciliano e água gaseificada. Outra sugestão da hamburgueria são os refrigerantes naturais de uva sem açúcar (R$12) e tangerina (R$12).

Foto: Divulgação

No recém-inaugurado Mint Essential Café (402 Sul), a pedida são as sodas italianas autorais. O comensal pode saborear a de frutas vermelhas (R$15), gengibre (R$15), maçã verde (R$18) e coco (R$18); ou até mesmo os cafés gelados, como cold brew (R$14) com aroma natural de tangerina; e frapê (R$19) com aroma natural de hortelã-pimenta.

Foto: Divulgação

Blend Boucherie

Endereço: CLN 412 Norte, Bloco B

Take Out e delivery: (61) 3544-7444

Horário de funcionamento: de terça a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h / Sexta e Sábado das 12h às 16h e das 18h30 à 0h e domingo das 12h às 16h e das 18h30 às 23h

Horta Cozinha Criativa

Endereço: CLS 202 Sul Bloco C Loja 04 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a sábado, das 11h30 às 15h30, e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h

Telefone: (61) 99558-2842

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Concorrente

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

Horário de funcionamento: segunda das 17h até as 23h30. Terça das 11h45 às 23h30. De quarta á sábado das 11h45 até 1h30. Domingo de 11h45 ás 23h30

Mint Essential Café

Endereço: CLS 402 Bloco A Loja 15 – Asa Sul (Espaço 365 Collab&Coffee)

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 13h às 21h; sábado, das 8h às 21h; domingo, das 8h às 16h