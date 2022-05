Casal inaugura unidade da La Brasa Burger no Setor Sudoeste, em Brasília

A data de inauguração está prevista para o dia 20 de maio, a partir das 18:30h; A unidade fica no SIG Quadra 3, Bloco B, Loja 30

A La Brasa Burger, rede de franquias especializada em hambúrgueres gourmet, inaugura no próximo dia 20 mais uma unidade em Brasília, dessa vez, no setor Sudoeste. Os donos da unidade são os empresários Marcelo Gonçalves Lima Mora e Priscilla Marquez Machado.

“Após a pandemia, eu e Marcelo decidimos empreender em um negócio consolidado no mercado de franquias focando no segmento alimentício. Após meses de pesquisas e visando o cenário atual, entendemos que a La Brasa Burger era o negócio que supria nossas necessidades”, comenta Priscilla.

Os empreendedores contam que o fator decisivo para o investimento foi conhecer o produto oferecido pela La Brasa Burger. “Aproveitamos a oportunidade para conhecer uma das unidades da marca aqui na região e amamos o produto, a apresentação e o ambiente, não há como não vender algo que você aprova”.

Criado para os amantes da gastronomia, a La Brasa Burger nasceu do sonho de dois amigos: Danilo Lopes e Bruno Sgutt. O início da rede foi simples, com um blend que possuía apenas sal e pimenta, os amigos começaram a ganhar destaque no bairro. Para se diferenciar das concorrentes, os sócios passaram a estudar diferentes blends de carne. Com 10 meses no mercado, eles conseguiram uma receita exclusiva e um bom domínio do mercado.

Foto/Reprodução

O tempero exclusivo das carnes é um segredo que apenas três pessoas sabem e é distribuído para todas as unidades pela própria franqueadora, mantendo assim o padrão e a exclusividade no sabor. Além das variedades nos sanduíches, a La Brasa também oferece porções de variadas de batata, mandioca, polenta e onion rings, combinados compostos por frango e carne bovina, hot dogs e uma linha de sobremesas especiais, inclusive com burgers doces.

Hoje, após 4 anos no mercado, a rede já possui mais 70 lojas em operação e somente no último ano comercializou mais de 800 mil hambúrgueres, isso dá uma média de mais de 160 toneladas de carne. Números como esses só são possíveis quando as marcas conseguem achar um diferencial que consiga atrair e fidelizar o consumidor.

“Nosso tempero secreto com toda certeza é um dos principais motivos pelo crescimento da marca, além disso, buscamos ter uma variedade de blends que agradam a todos os nossos clientes. Esse diferencial ajuda no fortalecimento da marca e até mesmo na expansão, sempre que um investidor prova nosso produto fica a 99% de certeza de fechar o negócio”, comenta Bruno Sgutt, sócio fundador da marca.

A inauguração da unidade acontece no dia 20/05, no endereço SIG Quadra 3, Bloco B, Loja 30, Setor de Indústrias Gráficas, Sudoeste. A expectativa de Priscilla é alta. “depois de conhecer a fundo e entender o projeto da franqueadora, decidimos aceitar o desafio e agregar a marca, nossas expectativas estão altas e nosso desejo é fazer o diferencial na rede”, pontua.

Foto/Reprodução

Para se tornar um franqueado da rede, é necessário desembolsar cerca de R$ 250 mil, o faturamento médio mensal é de R$ 100 mil, com lucratividade de 17% a 20% e o prazo de retorno é de 18 a 24 meses.

“Oferecemos todo o suporte operacional, envolvendo desde o projeto arquitetônico durante a implantação e, após a inauguração, acompanha comercialmente, propondo campanhas promocionais e de marketing e aumento das vendas, além de análises financeiras e operacionais”, informa Sgutt.

Serviço

Inauguração – La Brasa Burger Setor Sudoeste

Endereço: SIG Quadra 3, Bloco B, Loja 30 – Setor de Indústrias Gráficas Sudoeste

Data de inauguração: 20/05/2022

Horário de funcionamento: a partir das 18:30