Saiba mais sobre o cardápio exclusivo do Aroma para a CASACOR Brasília 2021

Chef Ronny Peterson será o responsável por comandar o restaurante principal da mais importante mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo da capital. Entre os destaques do gastrospot estão os frutos do mar e releituras de típicos pratos brasileiros e italianos

Considerado por muitos uma das principais mostras de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América, a CASACOR desembarca em Brasília, a partir do dia 26 de outubro. O evento também é conhecido por unir outros segmentos em seus espaços, com intervenções artísticas, culturais e gastronômicas. A última é um destaque à parte, onde todo ano a organização escolhe um conceituado chef de cozinha local para assinar o restaurante principal e, para esta edição, o escolhido foi Ronny Peterson, do Aroma.

O gastrospot leva o mesmo nome do empreendimento do chef, e tem projeto assinado pela arquiteta Flávia Nasr. Como restaurante principal do evento, Ronny preparou um cardápio exclusivo unindo diversos estilos gastronômicos, com destaque para o brasileiro e italiano.

“Quando recebemos o convite para comandar o restaurante principal da CASACOR foi um misto de sentimentos bons. Todos sabem que é uma responsabilidade muito grande, então eu e minha equipe decidimos fazer um cardápio totalmente exclusivo e com criações inéditas, apostamos bastante na criatividade e união dos temperos e ingredientes de vários países, e o resultado ficou incrível”, revela o chef Ronny Peterson.

Experiência de sabores

O cardápio do restaurante principal da CASACOR Brasília 2021, elaborado pelo chef Ronny Peterson, apresenta três opções de entradas. A primeira delas é uma deliciosa salada caprese de mussarela de búfala, tomate confitado, alho negro, molho pesto e telha de parmesão (R$ 56); a segunda entrada é uma releitura de um dos pratos bem típicos da região norte do país, o Pato no Tucupi. Para o evento, a apresentação é diferente: um croquete com pato desfiado com redução de tucupi (R$ 46); a outra opção é um toast com provolone de búfala, fonduta de parmesão trufado, ovo de codorna frito e crisps de parma (R$ 49).

Entre os pratos principais, a aposta do chef é na união dos estilos gastronômicos de diversos países, aliado a sua imensa criatividade que encanta os brasilienses e faz jus a sua fama. Para os amantes de massas frescas, três pratos são a pedida: tortellini de carne seca com fonduta de queijo serrano e chips de abóbora (R$ 76); e o tagliolini com creme de abóbora e sálvia, servido com camarões em crosta de coco (R$ 135); e a saltimbocca ao molho marsala e nhoque de parma (R$ 89).

Toast com provolone de búfala, fonduta de parmesão trufado, ovo de codorna frito e crisps de Parma. Foto: Fernando Pires

Croquete de pato com redução de tucupi. Foto: Fernando Pires

Caprese mussarela de búfala tomate confitado, alho negro, molho pesto e telha de parmesão. Foto: Fernando Pires

Tortellini de carne seca com fonduta de queijo serrano e Chips de abóbora. Foto: Fernando Pires

Ossobuco baby com risoto zafferano. Foto: Fernando Pires

Saltimbocca ao molho marsala e nhoque de Parma. Foto: Fernando Pires

Camarões em crosta de coco com tagliolini com creme de abóbora e sálvia. Foto: Fernando Pires

Robalo com tartare de banana da terra, pó de bacon, arroz de natas e feijão verde. Foto: Fernando Pires

Completam o cardápio um saboroso e criativo robalo com tartare de banana da terra, pó de bacon, arroz de nata e feijão verde (R$ 92); e o ossobuco baby com risoto zafferano (R$ 102).

Já para a sobremesa, o chef do Aroma apresenta três criações para adoçar o paladar dos visitantes da CASACOR. As escolhas ficam entre o pudim de uva servido com calda caramelizada de uva (R$ 35); panna cotta de doce de leite com terra de chocolate cítrico (R$ 37); e as mil folhas de mousse de chocolate meio amargo e branco, com calda de frutas vermelhas (R$ 39).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Panna cotta de doce de leite com terra de chocolate cítrico. Foto: Fernando Pires

Mil folhas de mousse de chocolate meio amargo e branco e calda de frutas vermelhas. Foto: Fernando Pires

Pudim de uva com calda caramelizada de uva. Foto: Fernando Pires

Serviço

CASACOR Brasília 2021

Quando: de 26 de outubro a 12 de dezembro de 2021

Onde: 904 Sul

Horário de funcionamento*:

Terça a sexta, das 15h às 22h

Sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h

*com agendamento prévio para visita. Cada visitante tem 2h30 para conferir a mostra

Valores de ingressos: R$70,00 (inteira), R$35,00 (meia para estudante, professor e pessoas com 60 anos ou mais). Desconto de 30% para clientes BRBCARD

Passaporte único: R$250,00

Mais informações:

www.casacor.com.br/mostras/brasilia / @casacor_brasília