Casa de Carnes promove Hamburguer Day nesta quinta-feira

A Assados do Fred preparou três novas receitas e um novo molho para esta edição

A casa de carnes Assados do Fred promove, nesta quinta-feira (7), um Hamburguer Day. É a quinta vez que o local realiza um dia com foco em preparar hambúrgueres, e desta vez quem comanda a chapa é Lucas BBQ, conceituado assador de churrasco americano no Brasil.

A Assados do Fred preparou três novas receitas e um novo molho para esta edição. Os apreciadores poderão degustar do Burger Lucas BBQ (pão brioche, costela defumada no pitsmoker, queijo provolone e aioli), ao valor de R$42,90; Burger Parmegiano (pão parm bun, blend de 160g, molho de tomate especial, queijo mussarela, tomate e orégano), por R$40,90; e o Clássico Burger (pão, blend de 160gr, queijo cheddar, alface, tomate, maionese especial), custando R$38,90. Na compra de qualquer hambúrguer, o cliente ganha um acompanhamento-surpresa.

O Hamburguer Day deve ocorrer sempre na última quinta-feira de cada mês até outubro. Em cada dia, os clientes poderão eleger os três melhores hambúrgueres do ano, que farão parte do cardápio do Assados do Fred.

Serviço: Assados do Fred promove Hambúrguer Day – 5ª edição

Data: quinta-feira, 07 de julho

Horário: 18h

Endereço: CLS 302 Bloco C loja 02 – Quadra do Fashion Mall – Asa Sul – DF

Horário de funcionamento: quarta-feira (das 11h às 15h); quinta-feira (das 11h às 15h e das 18h às 23h); sexta-feira (das 11h às 15h e 18h às 23h); sábado (das 11h às 16h); e domingo (das 11h às 16h)

Contato/reservas: (61)3877 8939 (WhatsApp)