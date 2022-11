Casa Almería inaugura unidade na 104 Sul

Operação reúne padaria, empório, confeitaria, rotisseria e restaurante

Novidade gastronômica na cidade. A Casa Almería inaugura mais uma unidade, desta vez na comercial da 104 Sul, com uma operação que reúne padaria, empório, confeitaria, rotisseria e restaurante em um só espaço.

A casa prioriza a utilização de ingredientes regionais e majoritariamente orgânicos. Os pães, de fermentação natural e fermento biológico próprio, são criações da chef goiana Moema Machado, considerada uma das três melhores padeiras do Brasil. A cozinha, que funciona de terça-feira a domingo, das 08h às 20h, possui mais de 300m². Já a operação conta com 70 colaboradores.

O menu passeia do café da manhã ao jantar. Para começar, opções como ovos Mexidos, Combos de café da Manhã, Croque Monsieur, Croque Madame, Tapiocas, Toasts e Panquecas. Já direto do balcão, opções de pães variados, focaccias, e croissants. Na confeitaria, Eclair, Tarte, Choux, Cannoli, Bolos, Cookies e Brownie. Entre os cafés, sugestões quentes como Macchiato, Capuccino, Chocotino, Matcha latte, e geladas, como Cold Brew, Espresso Tônica e irish Coffee. Os grãos são de produtores locais do DF, com curadoria do Studio Grão.

No almoço, Risoto de Cogumelos, Parmegiana de Frango, Lasanha, Polpetone de e Quibe Árabe à Cavalo. Para compartilhar, Tábuas de queijos, presuntos e pães artesanais, Burrata e Bacon e Abobrinha. Essas opções também são servidas no menu de happy hour, a partir das 15h, que também conta com Toasts variados, Sanduíches e Bowls de frutas. A curadoria de queijos e embutidos é assinada pelo chef Pedro Nunes.

Fotos: Maria Ferraz/Divulgação

A casa ainda conta com uma vasta seleção de drinques, como Aperol Spritz, Limoncello Spritz, Moscow Mule, Mimosa, Gin & Tônica, Sangria e Bloody Mary. Ainda criações autorais, como o Pink Almería (Gin tanqueray flor de sevilla, ramazzotti, pink lemonade), Purple Mojito (Rum branco, hortelã, xarope de Ismênia, limão, água com gás e xarope de açúcar) e Caipireta (Vodka, sumo de dois limões e xarope de rapadura).

No empório, vinhos, granolas, farofas, doces, produtos veganos e opções gastronômicas de diversos produtores locais da região para o cliente levar para casa. Em breve, a casa estará com serviço de delivery e encomendas.

Casa Almería

De terça-feira a domingo, das 8h às 20h

Menu completo: https://linktr.ee/casaalmeria

@casa_almeria

(61) 99582-8131

CLS 104 bloco D – Asa Sul