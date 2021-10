Tem novidade no cardápio Dunkin’: Bagel em quatro sabores

Produzida artesanalmente, a opção está disponível nas 22 unidades da rede

Dunkin’ Bagel é a novidade Dunkin’, que acaba de inaugurar o seu 22º endereço no Brasil. O pão de origem judaica, muito popular nos Estados Unidos, chega em quatro sabores: presunto e queijo, cream cheese, peito de peru e frango, nas opções com ou sem gergelim, orégano, alho e cebola. Desde 1996, quando lançou o bagel, a Dunkin’ tornou-se varejista número um do produto nos EUA, onde deu início a sua história. A marca reinventou o bagel ao oferecer novas opções de sabores do produto, em um formato fácil e rápido de degustar.

Tradicionalmente feito de massa de farinha de trigo fermentada de maneira famosa e produzido artesanalmente, o bagel se une às variadas opções do cardápio Dunkin’ ao lado dos donuts, que deram fama à marca e podem ser encontradas nas opções Tradicional e Premium, além da versão mini. Ambas as opções, perfeitas para acompanhar uma grande variedade de bebidas oferecidas pela marca.

Bagel Dunkin’. Foto: Divulgação

Bagel Dunkin’. Foto: Divulgação

Outras ótimas opções, são os combos, que aparecem sempre acompanhados de bebidas quentes ou geladas. São oferecidas cinco opções. O Combo 1, que apresenta um bagel ou croissant com cream cheese, um donut e café. O Combo 2, que oferece o bagel ou croissant com cream cheese e café. Já no Combo 3, é ofertado um bagel, croissant ou misto quente e café. Um pão de queijo acompanhado de expresso faz parte do Combo 4. Por último, o Combo 5, conta com o famoso Dunkaccino e um donut.