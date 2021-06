Dia dos Namorados no Cantucci Osteria terá menu especial

O restaurante irá trabalhar com cesta para quem prefere comemorar em casa e, para quem prefere ir ao restaurante, a possibilidade de saborear o menu em dias alternativos

Celebrado no Brasil em 12 de junho, o Dia dos Namorados é uma data em que o amor é o protagonista. Seja por meio de cartões, declarações ou presentes, os casais apaixonados costumam demonstrar todo o sentimento pelo companheiro.

No DF a data é uma das mais esperadas pelo comércio. Anualmente, o chef Rodrigo Melo aposta em menus ou combos elaborados especialmente para receber a clientela. Em 2021, as opções do Cantucci Osteria incluem desde encomendas para comemorar no conforto do lar, como sugestões para quem deseja visitar o italiano mais charmoso da cidade. Confira:

Para quem deseja ficar em casa, a sugestão é encomendar uma cesta para o(a) amado(a). O kit dos namorados (R$ 299) é composto por entrada para dois (ver cardápio) + prato principal para duas pessoas (ver cardápio) + sobremesa (uma de cada opção do cardápio), uma bebida alcoólica que pode ser vinho tinto: 4 Estaciones Icon Autumn – Malbec – (750m); vinho branco: 4 Estaciones Icon Summer – Chardonnay – (750ml) ou combo Stella Artois – 2 taças personalizadas pelo artista local + quatro long necks Stella Artois, além de itens para decoração como a cesta térmica, vela, jogo americano.

Cardápio para cesta:

Entradas (escolher uma opção)

● Tábua de antepastos – com tomatinhos rama defumados, rúcula ao aceto balsâmico, azeitonas azapas, pasta de queijos, mix de castanhas, uvas, chips de provolone e queijos temperados.

● Fonduta de Brie – com tirinhas de filé, cebola caramelizada e shimeji. Acompanhado de torradas.

Prato Principal (escolher apenas uma opção para duas pessoas)

● Filet al Pistaccio – filé mignon em crosta de pistache em redução de malbec acompanhado de rigatoni gratinado com queijo gruyére;

● Riso al Polpo – arroz de polvo e lula, tomate cereja, ervilha torta, cebola roxa e aioli nero;

● Bacallá Confit – bacalhau ao molho de manteiga noisette com amêndoas. Acompanhado de purê de três batatas e brócolis ao alho;

● Gnocchi Rosso – gnocchi de beterraba, creme de queijo brie, nozes carameladas e brotos.

Sobremesa (vai uma opção de cada)

● Cocada – de forno com leite ninho

● Cheesecake – de Alpino

As retiradas serão feitas nos dias 11, 12 e 13, das 10h às 12h (para o almoço) e das 17h às 18h30 (para o jantar). As encomendas deverão ser realizadas até o dia 10 de junho.

Quem optar por celebrar a data na unidade, localizada na 403 Norte, o italiano irá trabalhar com um menu especial para dois (R$ 219 – sem bebida inclusa). Além disso, caso o casal queira antecipar a comemoração, a casa disponibilizará o menu durante três dias: 12 junho, no almoço e no jantar e nos dias 11 e 13 de junho apenas no jantar. Confira o cardápio elaborado pelo chef Rodrigo Melo:

Foto: Juliano Azevedo

Foto: Juliano Azevedo

Foto: Juliano Azevedo

Boas vindas – shot de Vichyssoise com Crispy de Poró;

Entrada (escolher uma opção)

● Tábua de antepastos – com tomatinhos rama defumados, rúcula ao aceto balsâmico, azeitonas azapas, pasta de queijos, mix de castanhas, uvas, chips de provolone e queijos temperados.

● Fonduta de Brie – com tirinhas de filé, cebola caramelizada e shimeji. Acompanhado de torradas.

Prato Principal (escolher individualmente)

● Filet al Pistaccio – filé mignon em crosta de pistache em redução de malbec acompanhado de rigatoni gratinado com queijo gruyére;

● Riso al Polpo – arroz de polvo e lula, tomate cereja, ervilha torta, cebola roxa e aioli nero;

● Bacallá Confit – bacalhau ao molho de manteiga noisette com amêndoas. Acompanha de purê de três batatas e brócolis ao alho;

● Gnocchi Rosso – gnocchi de beterraba, creme de queijo brie, nozes carameladas e brotos.

Sobremesa (escolher individualmente)

● Cocada – de forno com leite ninho

● Cheesecake – de Alpino

● Brownie Gateau – com sorvete de doce de leite e castanhas

No dia 12 de junho, o restaurante trabalhará, exclusivamente, com reservas antecipadas. Nos dias 11 e 13 será de acordo com a demanda da unidade.

Serviço

Cantucci Osteria

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

Horário de Funcionamento presencial:

todos os dias – das 12h às 23h

Horário de Funcionamento delivery:

todos os dias – das 11h às 23h