Cantón celebra chegada do Ano Novo Chinês com combo para compartilhar

Ano do Tigre! O Ano Novo Chinês chegou e, para celebrar este novo ciclo, o Cantón Peruvian & Chinese Food, restaurante localizado no Brasília Shopping especializado em gastronomia Chifa (chinesa e peruana), elaborou um Combo especial para compartilhar. A sugestão serve quatro pessoas, ao valor de R$ 399,00, e estará disponível durante todo o mês de fevereiro, no almoço e no jantar.

O Combo Ano do Tigre possui Riqueza (mini empanadas chinesas de char siu – porco agridoce – e vegetais, servidas com molho de tamarindo frutado); Prosperidade (rolinhos crocantes de pato servidos com molho cítrico); Boa Sorte (camarões crocantes em emulsão de manteiga e gengibre).

Como Principais, Prosperidade na Família (pargo inteiro ao vapor com molho picante, servido com arroz ao wok, cogumelos e tofu crocante); Longevidade (lo mein de camarão, porco e frango, em molho cantonês, coroada por pak choi – acelga chinesa – grelhada); Prosperidade e Felicidade (arroz ao wok com omelete de frutos do mar e wontons fritos em molho curry). De sobremesa, Boa Sorte (tangyuan – bolinhos de arroz glutinoso, recheados com chocolate em calda de laranja e pomelo).

Combo Ano do Tigre. Foto: Divulgação

Serviço

Cantón Peruvian & Chinese Food

Brasília Shopping – loja 88

Reservas: (61) 3256-8798

Segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h

Sábados, das 11h30 às 23h30

Domingo, das 11h30 às 22h

@canton.df