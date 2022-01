Camaron Cup abre segunda unidade na capital

A casa se prepara para abrir as portas da sua segunda loja, no Guará II. A previsão de início das atividades é até o final da primeira quinzena de janeiro

Nascida em meio à pandemia da covid-19, em dezembro de 2020, o Camaron Cup chegou em Águas Claras, destacando-se pela variedade e pelo tempero dos pratos com frutos do mar. Por meio de um vasto cardápio, a casa traz delícias típicas do litoral brasileiro, como camarão na moranga, camarão internacional e a tradicional moqueca, além de outras variações inspiradas no que há de melhor na cozinha nacional e internacional. Ao completar um ano de existência, a casa comemora o início de 2022 com a chegada da sua segunda unidade, no Guará II, em janeiro.

À frente do Camaron Cup está o chef Alisson Carvalho, um dos proprietários da casa – gastrólogo experiente com mais de 15 anos no ramo. Adepto dos temperos naturais e especializado na Cozinha Italiana e Frutos do Mar, ele traz ao menu do restaurante boas “pitadas” da culinária brasileira, italiana, francesa e africana, com pratos individuais, para duas, três e até quatro pessoas. “Costumo dizer que a nossa missão é proporcionar um mergulho gastronômico. E esse mergulho passa por diferentes lugares do mundo”, explica.

De acordo com Alisson, a segunda unidade da marca chega em boa hora e visa expandir e melhorar o atendimento aos adeptos de frutos do mar de Brasília. “Com a nova loja, ampliaremos o atendimento para outras regiões, além de poder receber o público com muito mais conforto num espaço maior”, conta Alisson sobre o tamanho do novo local, que comportará cerca de 150 pessoas sentadas.

A segunda loja do Camaron Cup abre as portas às margens da Avenida Contorno, na QE 40 do Guará II, de fácil acesso, tanto para moradores do bairro, como para visitantes de outras regiões do DF.

Camaron Cup. Foto: Divulgação

Serviço:

Camaron Cup Guará II

Endereço nova loja: QE 40 Rua 05 Lote 01 – Guará II

Funcionamento: de terça a domingo, das 11 às 15h e das 17h às 22h30

Reservas e pedidos: 61 4103-4683 e 98341-9754