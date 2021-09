Camaron Cup traz menu especial na Semana da Independência

Uma semana inteira dedicada ao 7 de setembro. A proposta da casa apresenta valor promocional fixo em sete opções brasileiras do seu cardápio

O Dia da Independência do Brasil, comemorado na próxima terça-feira, 7 de setembro, é uma data importante do nosso calendário. Tão importante, que em alguns estabelecimentos ganha destaque especial. É o caso do Camaron Cup, localizado em Águas Claras, que resolveu dedicar sete dias para comemorar a data. Na Semana da Independência, de 5 a 11 de setembro, o restaurante especializado em frutos do mar apresenta o menu temporário “7 em 7 da Independência”. São sete opções de pratos, selecionados pelo chef Alisson Carvalho, com valor fixo de R$ 69,90 cada (para duas pessoas). Os clientes terão sete dias para aproveitar.

A ideia do restaurante é destacar sete pratos brasileiros do seu cardápio, como o Bobó de Camaron e a Moqueca. Um prato afro-brasileiro, nascido na Bahia com influências indígenas, o Bobó de Camaron é feito com camarões refogados com tomate, cebola, pimentão, misturados com mandioca cozida, azeite de dendê, cheiro verde e leite de coco. Acompanha arroz branco e purê de abóbora gratinado. Já, a Moqueca, originária da Bahia (para os baianos) e do Espírito Santo (para os capixabas), leva pescada amarela cozida, mergulhada no molho especial com tomate, cebola, pimentão, leite de coco, coentro e um leve toque de azeite de dendê. Acompanha arroz branco, pirão de peixe e farofa. A casa oferece a opção de peixe e de peixe com camarão.

Camaron na Moranga

Completam o time do menu da Independência os pratos: Camaron Brasil, Camaron Beira do Mangue, Camaron à Delícia, Camaron na Moranga, ao custo de R$ 69,90 cada, servindo a duas pessoas.

A proposta do Camaron Cup é oferecer uma experiência gastronômica única em frutos do mar, ao passear pelas cozinhas francesa, africana e brasileira. “Oferecemos um mergulho gastronômico, mesclando a culinária nacional e a internacional”, explica Alisson, que coleciona 15 anos de experiência no ramo. O cardápio da casa contempla saladas, entradas, petiscos, pratos quentes e sobremesas.

Serviço: Camaron Cup

Endereço: Rua 31 Sul Lote 9 Loja 2 Residencial Mozart – Águas Claras

Funcionamento: todos os dias, das 11 às 15h e das 17h às 22h30

Pedidos pelo delivery: 61 3042-2323 e 99964-8332