Que tal se deliciar com Burgers e Milk Shakes?

No Cumarim Steaks & Burgers, que acaba de abrir sua quarta unidade em Brasília, o que não falta é opção. A rede, que já conta com duas lojas em Águas Claras, e uma na Asa Sul, agora abriu também uma na 214 norte.

Que tal aproveitar essa semana para dar uma passadinha por lá e conhecer o novo espaço da rede? Pode ser em qualquer horário. É que além do horário de almoço, o Cumarim Steaks & Burgers funcionará direto, até as 23 horas, com deliciosas opções de lanches como os famosos burgers, que viraram carro chefe da casa.

Destaque para o Vive la France (blend de Angus da casa com 150g, Brie empanado, bacon, rapadura ralada, tomate confit, rúcula e maionese Cumarim – R$ 41,90), o Australiano (blend Angus com 150g, maionese de páprica defumada, queijo Cheddar, bacon e picles no pão australiano – R$ 36,90); Alves Borba (blend Angus 150g, muçarela, maionese de alho, geleia de pimenta, ovo, bacon, cebola roxa e cebola caramelizada no pão de brioche R$ 35,90); Blue Burger (blend Angus 150g empanado, muçarela, maionese Cumarim, gorgonzola, cebola caramelizada, bacon, rúcula no pão australiano R$ 37,90); Cheddar Burger (blend Angus 150g, cheddar, cebola caramelizada e maionese Cumarim no pão brioche (27,90), e mais 15 opções entre eles frango, smash e vegetariano (com Burger do futuro, maionese de alho, muçarela, cebola roxa, alface americana no pão brioche R$ 29,90). Todos podem vir acompanhados de batata frita servida com o famoso molho secreto.

Cumarim Steaks & Burgers – Australiano Cumarim. Foto: Agência Extrema

Cumarim Steaks & Burgers – Blue Burguer. Foto: Agência Extrema

Cumarim Steaks & Burgers – Chicken Balls. Foto: Agência Extrema

Cumarim Steaks & Burgers – Milkshakes. Foto: Agência Extrema

Quem curte outras delícias, pode aproveitar para completar a refeição com os milk-shakes do Cumarim, como o de Cheesecake de frutas vermelhas, o de chocolate belga, tem ainda o de Sonho de Valsa, o saboroso Romeu e Julieta, o de iogurte com Amarena e o clássico banana com Nutella. Qualquer sabor por R$ 24,90.

Para quem curte um fim de tarde, de segunda a sexta, exceto feriados, a casa oferece Happy Hour tem descontos nos drinks e aperitivos. Gostou? Então corre para aproveitar os famosos Chicken Balls (bolinhas de frango desfiado com mix de queijos, empanados na farinha Panko servidas com geleia picante de goiaba – 8 unidades R$ 27,90) e o Nuggets artesanal (empanados com farinha crocante e acompanhados por maionese de páprica defumada – 6 unidades R$ 24,90).

Serviço:

Cumarim Steaks & Burgers

Onde? 214 norte, bloco A

telefone: 3797.7374

Funcionamento:

Loja: todos os dias das 11:30 às 23h

Para delivery das 11h às 23h