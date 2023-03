Brasília recebe nova loja especializada em alimentação inclusiva

Acompanhando o aumento no número de pessoas com doença celíaca, a capital agora conta com franquia especializada em uma alimentação sem glúten

O número de pessoas com a doença celíaca cresceu nos últimos anos no Brasil. Aqui, não são realizados levantamentos periódicos sobre a temática, mas, segundo dados da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil – FENACELBRA, estima-se que dois milhões de brasileiros sejam afetadas por esse mal, a maioria sem diagnóstico, enquanto no Distrito Federal considera-se que 1 a cada 681 pessoas, também apresentam este quadro. A doença celíaca não possui tratamento clínico medicamentoso específico. A única forma de intervenção é o controle rigoroso da ingestão alimentar, com a exclusão do glúten da dieta.

Como forma de atender a este público desassistido, Brasília acaba de receber mais uma nova loja da franquia Saucker, marca de alimentação inclusiva especializada em produtos saudáveis, sem glúten e sem lácteos. O novo espaço fica em Águas Claras e funcionará conectado com a loja da Asa Norte, que conta com 160 metros quadrados, distribuídos em dois pisos, divididos entre Linha de Produção, Panificados, Empório, Câmara Fria e Vitrine de Tortas. A proposta dos spots gastronômicos é atender o público de Brasília que busca por saúde e bem estar, com produtos referendados e seguros, além, é claro, de uma gama crescente de pessoas com alergias alimentares severas ou leves, como as celíacas ou intolerantes a leite e trigo.

Os produtos e alimentos da marca são desenvolvidos de maneira artesanal e são acompanhados em toda a cadeia de produção: da compra com fornecedores à entrega dos produtos. Por isso, a maior parte deles é de fabricação própria, sem risco de contaminação cruzada de alimentos, ou seja: transferência acidental, direta ou indireta, de contaminantes físicos, químicos ou biológicos prejudiciais à saúde humana, principalmente por meio de manipuladores, vetores, superfícies, utensílios, equipamentos ou outros alimentos, durante os processos produção, manipulação, processamento, preparação, tratamento, armazenamento, embalagem, transporte, conservação ou serviço.

Paulo Frias, sócio da marca e um dos donos da franquia em Brasília, explica que há no DF todo um público carente por produtos sem glúten e sem lácteos, e que essa demanda é crescente. “Para nós da Saucker é um prazer e uma honra trabalhar para pessoas que buscam por saúde e bem-estar, que é a linha condutora do nosso trabalho, bem como atender uma parcela da população que não se vê incluída, por exemplo, quando estão em reuniões ou encontros onde a comida acaba sendo o centro das atenções”, conta.

“Eu trouxe a ideia do espaço com alimentação inclusiva de Minas Gerais, onde eu tinha uma sócia, para Brasília. Alguns anos depois desfiz a minha sociedade com a marca mineira e conheci a Denise Godinho. Com toda a sua qualidade e entrega, ficou impossível não investir em uma nova marca, então, fundamos a Saucker”, explica o sócio. “Além dos produtos embalados, também fazemos atendimento de mesa e balcão com sanduíches, pratos executivos, tortas, cafés, sucos, massas frescas e saladas”, completa Paulo Frias.

“Para mim foi uma alegria ser convidada a fazer parte desta sociedade, pois eu vivo diariamente em função de uma vida saudável. Isto porque a vida do meu filho, nos anos 80, foi salva graças às pesquisas, experimentações e estudos que desenvolvi em torno da doença celíaca e de uma alimentação mais inclusiva”, explica a Chef Denise Godinho, que é especialista em alimentação inclusiva, sócia da marca e assina todos os produtos vendidos na casa. Ela, à época, deu à luz a uma criança celíaca e o diagnóstico tardio quase levou à morte o garoto que, por vezes, tinha reações alérgicas que envolviam edema de glote, resultado de uma reação alérgica grave que provoca inchaço repentino na garganta.

A marca atua em diversas frentes de atendimento com produtos low carb, plant based, vinhos, kit festa inclusiva com doces, mini salgados e tortas; padaria com produtos frescos, pães de forma e bolos; cestas para jantares e lanches; mercearia com bebidas vegetais, cafés e chás, geléias, antepastos, massas e fermentados de castanhas; além de toda uma linha de produtos sem açúcar. Os produtos são produzidos com fermentação longa.

Serviço

Saucker: prático, gostoso e nutritivo

Locais:

Asa norte

Horário de funcionamento: 8h30 às 20h30

Telefone: (61) 99932-9683

Endereço: SCRN 702/3 Bloco H, loja 1

Águas Claras

Horário de funcionamento: 9h às 21h

Telefone: (61) 99697-6839

Endereço: Edifício Le Club, Rua 33 Sul, 5 – Loja 12