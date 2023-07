Brasília ganha unidade da Suburbanos Pizza

Rede, que nasceu no Rio de Janeiro, desembarca em Asa Norte com decoração inspirada no estilo das lojas nova-iorquinas

A Suburbanos Pizza acaba de desembarcar em Brasília. A rede, que nasceu no Rio de Janeiro, ocupa uma loja de dois andares na 708/709 Norte e promete oferecer pizzas com massa macia de fermentação longa, feita com farinha 00 que passa por 24 horas de maturação.

Com criações assinadas pelo pizzaiolo e sócio Rodrigo Molina, a Suburbanos Pizza conta com mais de 40 sabores e 900 combinações diferentes no cardápio. Destaque para a pizza Calabresa Suprema (a partir de R$ 78,00): massa de fermentação longa molho de tomate italiano, muçarela, porção exagerada de calabresa e orégano. A casa também ressalta a pizza Calabresa com Pimenta Sriracha e Cream Cheese (R$ 78,00 – 35cm): molho de tomate apimentado com sriracha, mussarela, calabresa especial, cream cheese e orégano.

A decoração da unidade da Asa Norte é urbana, com muitos elementos em neon, preto e branco. O foco será no delivery e retirada, mas também é possível consumir no local. O raio de entrega compreende Asa Sul, Asa Norte, Lago Norte; Noroeste; Cruzeiro, Sudoeste, Vila Planalto, Varjão e Vila Weslian Roriz. Os pedidos podem ser feitos pelo app do Ifood, cardápio digital ou pela central de atendimento por telefone: 0800 5130 800.

Onde tudo começou:

A história da marca começou em 2018, quando o carioca Rodrigo Molina decidiu aperfeiçoar suas técnicas como pizzaiolo em casa, com pequenas produções para amigos e familiares. O empreendedor resolveu investir em uma dark kitchen, no Rio de Janeiro, para profissionalizar a produção. Meses depois, o empresário e primo de Rodrigo, Renato Mendes, decidiu juntar-se ao negócio. A dupla, então, deu vida à Suburbanos Pizza.

Atualmente, o negócio funciona no modelo de franquia, com investimento inicial a partir de R$ 279 mil e já conta com 25 lojas espalhadas pelo Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Brasília).

“Além de Brasília ter um público muito qualificado, a cidade está tendo um grande boom no cenário gastronômico e não podemos deixar de participar desse crescimento com a nossa marca”, comenta o sócio e gestor da rede Suburbanos Pizza, Renato Mendes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Suburbanos Pizza Brasília

Horário de funcionamento: segunda, das 17h às 23h; terça a domingo, das 17h às 4h30

Endereço: SCRN 708/709 Bloco H, loja 41 – Asa Norte

Central de atendimento: 0800 5130 800