Novidade gastronômica! Bosque Park Experience inaugura na Asa Norte

O Bosque Park Experience é um complexo de entretenimento que reúne bares, restaurantes, música boa e atividades físicas

A capital federal não para de surpreender com novas opções gastronômicas. A grande novidade de 2022 para os brasilienses é o Bosque Parque Experience, localizado na Asa Norte.

A partir do dia 26 de janeiro, o espaço abre em esquema de soft opening. O complexo reúne bares e restaurantes renomados da cidade, além de ser point para apresentações artísticas e atividades físicas. Para receber o público com segurança, o complexo intensificou os protocolos vigentes para controle da Covid-19.

O ambiente, amplo e gratuito, traz um lindo projeto de paisagismo e praça ao ar livre, com área para piquenique, ideal para reunir as famílias e amigos. O lugar conta com operações das marcas: Bar Fora do Eixo, Flat Iron, Tio Gu Creperia, Dog da Igrejinha, Fosters Burger e Oxii Comida da Bahia.

De tempos em tempos, o complexo vai ganhar mudanças na cenografia e nas instalações artísticas para oferecer ao público experiências incríveis, inovadoras e únicas.

Bosque Park Experience. Imagem: Divulgação

Serviço

Bosque Park Experience

Local: (SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte

Instagram: @BosqueParkNorte

Data de Inauguração: Soft Opening a partir do dia 26/01

Informações: https://www.bosqueparkexperience.com.br