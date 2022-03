Bosque Park Experience promove música ao vivo durante toda semana

A programação acontece de quarta a domingo no complexo gastronômico

Localizado na Asa Norte, o Bosque Park Experience é uma excelente opção para quem busca comida e música boa em um só lugar. Até o fim da semana, o complexo promove uma programação musical ao vivo, a partir das 19h, e às 12h, no domingo, composta por diferentes artistas da capital.

As atrações começam na quarta (30) com Sr. Hamilton trazendo a Música Popular Brasileira. Já Marcelo Pesper aposta no pop rock e blues na sexta-feira. A noite de sábado fica por conta de Haila e Centurion, tocando o melhor do MPB. E para fechar a semana com chave de ouro, o DJ Ben Duanny traz no repertório o discotecário de samba vinil, animando seu almoço de domingo.

O ambiente, amplo e gratuito, traz um lindo projeto de paisagismo e praça ao ar livre, com área para piquenique, ideal para reunir as famílias e amigos. O lugar conta com operações das marcas: Bar Fora do Eixo, Flat Iron, Tio Gu Creperia, Dog da Igrejinha, Fosters Burger e Oxii Comida da Bahia.



Sr. Hamilton|Foto|Arquivo Pessoal

Confira a programação completa:

Quarta (30/03) – a partir das 19h

Sr Hamilton – MPB

Sexta (01/04) – a partir das 19h

Marcelo Pesper – Pop Rock/Blues

Sábado (02/04) – a partir das 19h

Haila e Centurion – MPB

Domingo (03/04) – a partir das 12h

Ben Duanny – Discotecário Samba Vinil

Bosque Park Experience

Local: (SHLN Bloco A – Setor Hospitalar Norte

Funcionamento: de terça à sexta, das 11h30 às 23h

Instagram: @BosqueParkNorte

Informações: https://www.bosqueparkexperience.com.br