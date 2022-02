Bla’s participa da 25ª edição do festival Restaurant Week Brasília

Bla’s anuncia sua participação no Restaurant Week Brasília. Casa oferecerá menu em três etapas por R$ 59 no almoço e R$ 74,90 no jantar.

Um dos maiores festivais gastronômicos do mundo está de volta ao coração do Brasil. De 4 a 27 de março, Brasília é palco da 25ª edição do Restaurant Week. O evento, que promete movimentar a capital federal, terá a participação do Bla’s Cozinha Criativa.

Localizado na 406 Norte, a casa se destaca com pratos que prometem encantar o paladar dos brasilienses. O restaurante traz um incrível menu em três etapas, preparado especialmente para a ocasião, disponível no almoço (R$ 59) e no jantar (R$ 74,90).

Nas duas opções, para entrada, o comensal poderá escolher entre Arancina de costela desfiada; Salada da casa; Cogumelos frescos na manteiga com base de arroz Gohan; ou Caldinho de feijão com bacon crispy.

Para o almoço, as sugestões são Carne de sol em cubos na manteiga da terra e baião de dois cremoso com queijo coalho e pimenta biquinho; Parmegiana de frango crocante com requeijão e molho de tomates frescos com risoto de queijo parmesão e limão siciliano; ou Risoto de cogumelos frescos.

No jantar, o público poderá optar por Camarões refogados na manteiga com arroz cremoso com queijo catupiry, tomatinhos, manjericão e batata palha; Costela bovina desfiada ao molho demi glace com purê de mandioca, bacon crisp, tomatinhos e chips; ou Berinjela à parmegiana.

Já para adoçar o paladar, a casa oferece quatro opções para escolha: Mousse da vovó; Sorbet de manga com wasabi; Pudim de café; Banoffe-Doce de leite, banana e chantilly de canela.

Desfiado de costela. Foto: Divulgação

Risoto. Foto: Divulgação

Pudim de café com whisky. Foto: Divulgação

Chef Gabriel. Foto: Divulgação

Serviço

Bla´s – Festival Restaurant Week Brasília

Data: 4 a 27 de março de 2022

Valores: R$ 59 no almoço e R$ 74,90 no jantar

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 21h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406