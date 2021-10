Casa serve menu com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 89

Do dia 01 a 31 de outubro, o Bla’s Cozinha Criativa participa do festival Reencontros e Sabores, que reúne diversos restaurantes da capital federal. O evento é uma iniciativa do aplicativo Wynk. As casas servem menus com entrada, prato principal e sobremesa com preços acessíveis.

O chef Gabriel Bla’s preparou um saboroso menu, no valor de R$ 89. Para começar, um delicioso bolinho de bacalhau como entrada. O prato principal fica a cargo de um lombo de porco duroc ao molho demi glace com purê defumado de abóbora, picles de cebola roxa e pancs.

E para encerrar, uma maravilhosa sobremesa da casa, que é um dos destaques do cardápio do restaurante: mousse da vovó. A delícia é feita com mousse congelado de chocolate meio amargo, whisky e pralinê de baru.

Para o festival, pague com o aplicativo Wynk Pay. E a cada R$ 120 pagos com o app, ganhe uma raspadinha digital e concorra a até 50 mil pontos, que vale dinheiro em mais de 400 estabelecimentos do Distrito Federal. Acesse wynk.com.br.

Lombo de porco duroc ao molho demi glace com purê defumado de abóbora, picles de cebola roxa e pancs. Foto: Divulgação

Bla´s

Endereço: CLN 406 Bloco D Loja 38

Telefone: (61) 3879-3430

Horário de funcionamento: Terça a sábado das 12h às 16h; Quarta a sábado das 19h às 23h; e Domingo das 12h às 16h

Siga: facebook.com/blas406 e instagram.com/blas406