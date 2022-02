Brasília ganha novo bistrô com empório

Bistrô com empório, o Villa Vita conquista os apaixonados pela boa mesa

O Empório Villa Vita, charmosa novidade na cidade, merece a sua atenção. A casa chegou à 212 Sul mostrando a que veio. Para quem não abre mão de uma boa loja, com produtos selecionados, anota a dica.

A casa conta com um espaço no formato de bistrô onde oferece tábuas de frios, bebidas, sanduíches, entre outros. Destaque para as criações da casa, como o sanduíche de pastrami estilo New York (R$ 45,90). Feito com baguete de fermentação natural, farinha especial francesa, pastrami Romani e geleia de bacon artesanal; já é considerado o melhor desse estilo na cidade.

O queridinho do momento é o croissant com Parma, mozzarela de búfala e tomate confit (R$ 38,50), feito com farinha especial francesa, presunto tipo Parma com 18 meses de maturação e servido em fatias finíssimas, mozzarella de búfala levemente derretida e temperada, e um delicioso tomate confit, preparado de forma lenta e temperada com um delicioso azeite, acidez máxima 0,2. Irresitível!

Que tal passar para comprar alguns produtos exclusivos e emendar com o Happy Hour? Para petiscar, tem o brie e favo de mel (R$ 46,80), um brie envolto em massa folhada, acompanhado de favo de mel orgânico acompanhado de torradinhas. Tem também o corniccione (R$ 17,90), que parece uma pizza, mas não é! E sim uma generosa fatia feita com massa de fermentação natural, uma explosão de sabores em sua cobertura.

A casa tem variadas opções na charcutaria e, ainda, o cliente pode montar a sua tábua na hora, ela serve de 1 até 6 pessoas. Entre as opções: salames, presunto cru, copa lombo, queijos, frutas, castanhas, frutas secas, geleia e fatias de pão de fermentação natural, que são ideais para compartilhar com grupos de amigos. Os preços variam de acordo com o tamanho.

Empório Villa Vita. Foto: Henrique Kotnick

Empório Villa Vita. Foto: Henrique Kotnick

Empório Villa Vita. Foto: Henrique Kotnick

Empório Villa Vita. Foto: Henrique Kotnick

Empório Villa Vita. Foto: Henrique Kotnick

Empório Villa Vita. Foto: Henrique Kotnick

O Villa Vita dispõe de diversos rótulos de cervejas especiais; drinks; vinhos branco, rosé, tinto e até espumante servido em taça. As opções variam de acordo com a disponibilidade do dia e os preços giram em torno de R$ 30,00 e são ideais para acompanhar os frios. A casa conta também com rótulos variados nas prateleiras. Você também pode escolher seu vinho preferido e pedir a garrafa. Tem ainda drinks com gin e cervejas especiais.

Então, o que você está esperando para conhecer o Villa Vita? Não perca tempo e já combina com os amigos. A casa funciona terça e quarta, das 11h às 20h e de quinta a sábado até às 21h e com reservas até às 23h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Empório Villa Vita

Telefone: 61 3542 6592

Endereço: CLS 213 bloco A loja 13 – Asa Sul

Horário de funcionamento: Terça e quarta, das 11h às 20h e de quinta a sábado até às 21h e com reservas até às 23h

Instagram: @emporiovillavita