Biscoitos Vó Dolores lança três novos sabores

Itens podem ser encomendados por telefone e recebidos em casa ou retirados no Bla’s, na Asa Norte

A biscoiteria Vó Dolores, criada no ano passado, acaba de lançar três novos sabores de biscoitos. As novidades são o biscoito de maisena com chocolate meio amargo, o casadinho de queijo parmesão ou goiabada e o biscoito de laranja.

Cada biscoito tem 200g e custa R$ 20. Estes e outros sabores podem ser encomendados por telefone e retirados no restaurante Bla’s Cozinha de Culturas (CLN 406 Bloco D Loja 38). Os pedidos também são entregues via delivery, em todo o Distrito Federal, com cobrança de taxa de entrega (valores sob consulta).

O responsável pela marca é o chef Flávio Braga. Natural de Teresina-PI, Flávio é formado em Gastronomia com especialização em Confeitaria. “São biscoitos artesanais recheados de histórias e podem ser considerados o coração da casa. Foram passados de avó para neto, atravessando décadas. Espero que o público sinta a crocância, o sabor e que relembre os biscoitos de infância”, enfatiza o chef, sobre os biscoitos.

Fotos: Divulgação

Biscoitos Vó Dolores

Encomendas pelo telefone (61) 97402-8366

Retiradas no restaurante Bla’s Cozinha de Culturas (CLN 406 Bloco D Loja 38)

Delivery com cobrança de taxa de entrega (valores sob consulta)

Mais informações: https://www.instagram.com/biscoitovodolores/