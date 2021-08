Bem Amigos Bar é o campeão do concurso Comida di Buteco em Brasília

Resultado foi divulgado no dia 31 de agosto em cerimônia seleta no Hotel Mercure

Em cerimônia de premiação restrita, seguindo todos os protocolos de segurança, Brasília conheceu, neste dia 31 de agosto, o mais novo campeão do concurso Comida di Buteco. É o Bem Amigos Bar, do Riacho Fundo, que teve como petisco o Bolinho de Salmão servido com molho de gengibre da casa. Estreante no concurso, o bar concorreu com mais 14 participantes durante o período de 30 de julho a 22 de agosto. Segundo os proprietários do local, Eder do Nascimento e Elvis do Nascimento, é uma emoção ser o campeão, principalmente em um período tão difícil para os bares. “Estamos emocionados e confiantes que poderemos representar bem Brasilia na etapa nacional.”

Agora o Bem Amigos Bar concorrerá ao posto de melhor buteco do Brasil, disputando com os campeões das demais 20 cidades participantes. Uma nova comissão de jurados, escolhida especificamente para esse momento, visitará os bares avaliando sua performance nas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão receberá três jurados. O resultado sairá no início de outubro.

Eder e Elvis do Nascimento, proprietários do Bem Amigos Bar

Salve os butecos

E o movimento “salve os butecos” continua. Segundo a Coordenadora da Região Centro Oeste Ana Carolina Mayrink, “o objetivo do concurso, mais do que nunca, é de ajudar na recuperação dos bares, por isso foi criado o movimento “Salve os butecos”, visando gerar fluxo de caixa para os estabelecimentos para que estes possam se reerguer.” Todos podem participar, basta doar para a conta 130023050, agência 1595, banco Santander (033). O CNPJ é o 06.204.569/0001-55 . O acompanhamento das doações será feito pelo site comidadibuteco.com.br

Empresas patrocinadoras em Brasília

Apoiadores: Abrasel, boxnet, Chandon, Coletiva Mídia, CBN, Dickies/Santanense, GDF, Heinz, MCCAIN, Mercure Hotel, Rádio Executiva, Reserva 51,Sebrae DF, Secretaria de Turismo, Tagme, Zero Cal e Zoom

Apresentador: Finna, Piraquê

Banco Oficial: Santander, Getnet

Cerveja oficial: Bohemia Patrocinadores: Coca-Cola

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Promoção: TV Globo

Assessoria de Imprensa: Solos Comunicações – [email protected]

Eliane Ulhoa – (61)99976-7271

Natalia Ribeiro – (61)99820-0431

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Coordenação Comida di Buteco: Ana Carolina Mayrink – [email protected]

Comida di Buteco Produções Gastronômicas LTDA – (31) 3342 4519/3452

Facebook: /comidadibuteco

Instagram: _comidadibuteco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Twitter: @_comidadibuteco

Site: comidadibuteco.com.br