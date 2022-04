Beba do Quadrado: feira de cervejas artesanais está de volta com entrada gratuita

São três dias de evento no Pátio Brasil com música ao vivo e mais de 70 tipos de chopes para degustação

Os amantes da cerveja têm encontro marcado em abril. Nos dias 21, 22 e 23 a maior feira de cervejas artesanais do DF, o Beba do Quadrado, vai acontecer no Varandão do Pátio Brasil com entrada gratuita. Serão mais de 70 torneiras de chopes e música ao vivo todos os dias. Neste ano, para evitar filas, o pagamento será por meio de aplicativo.

O festival ocorre na área externa do shopping, em ambiente ventilado. Durante os três dias, o público vai poder experimentar várias cervejas nacionais. Entre as opções, Cruls, Corina, Cerrado, Bezy, Bracitorium, BrotherBrew, Quatro Poderes, Dourado Beer, Julius e Kombeer, entre outros.

Após quase dois anos sem acontecer por conta da pandemia, o organizador da feira Guilherme Sette está empolgado com a retomada e já adianta que haverá mais edições ao longo do ano. “Nosso público vem pedindo a retomada da feira desde o ano passado, mas resolvemos esperar um pouco para ver como as coisas ficariam. Acredito que agora seja o momento ideal”, explica.

E para a diversão ficar mais completa, não pode faltar comida boa para acompanhar as cervejas saborosas do evento. Entre os pratos para degustar, servidos em porções individuais, Filé de sobrecoxa defumada por 3 horas em lenha frutífera (R$ 30); Costelinha suína defumada por 8 horas (R$ 35); Cupim defumado por 12 horas (R$ 40); Ancho na parrilla (R$ 40); Picanha na parrilla (R$ 45); Pão de alho (R$ 10) ; Queijo coalho com melado de cana (R$ 15); e Hambúrguer Artesanal defumado (R$ 30);

Já para animar o público e fomentar a cultura local, as atrações musicais contam com artistas do DF. Confira a programação completa:

Divulgação

21 de abril (quinta-feira):

13h às 14h30 – Forasteiros Duo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

15h – Green Day Cover

16h40 às 18h30 – Malegria

19h às 21h40 – Banda Magnata (Especial Rock Brasília)

22 de abril (sexta-feira): Trio Magnata

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

23 de abril (sábado):

13h30 – Duo Acústico

15h – STP

16h30 – Ártic Monkey/Strokes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

18h – LINE

20h – Veda

Neste ano, a feira está mais moderna. A fim de eliminar filas e garantir maior segurança para todos por conta da Covid-19, as compras serão feitas via aplicativo “Beba do Quadrado”. Com ele, os visitantes poderão fazer os pagamentos, consultar o cardápio e consultar a agenda futura da feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As transações feitas pelo app são geridas pela multinacional Ebanx, que é responsável pelo processamento do Spotify, AliExpress, PlayStation, Airbnb, Uber, Shopee e milhares de outras multinacionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beba do Quadrado – Feira de Cervejas Artesanais

Local: Varandão do Pátio Brasil

Quando: 21, 22 e 23 de abril

Horário: 12h às 22h

Quanto: entrada gratuita