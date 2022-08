Bar Brasília muda de lugar e passa a funcionar no Aeroporto

Casa vai manter o chopp gelado e a dobradinha samba e feijoada aos sábados. Espaço intimista é uma das novidades

O Bar Brasília está de volta! Um dos mais tradicionais botecos de Brasília será reinaugurado neste sábado (6), em novo local: o estabelecimento sai da Asa Sul e passa a funcionar na Praça Pick-up, no Aeroporto Internacional de Brasília.

A casa terá espaço para 200 pessoas, que poderão desfrutar das histórias, delícias gastronômicas, drinks caprichados e o bom e tradicional Chopp Brahma. A nova unidade conta com um ambiente de estilo modernista, mobília “sessentista”, painéis de cobogó e azulejos característicos da capital desenvolvidos pelos artistas Felipe Cavalcante e Nahira Salgado.

Entre as novidades, estão as apresentações musicais ao vivo, com muito samba, MPB, pop e jazz para animar os amigos. Também foi criado um espaço intimista na parte superior do bar para reuniões corporativas ou particulares, aniversários e demais eventos. Além disso, o estabelecimento conta com área pet friendly e todos os nossos clientes terão um preço muito especial de estacionamento.

Cardápio

Além do tradicional Chopp Brahma, há uma vasta diversidade de rótulos de cachaça e whiskys para todos os paladares. Opções quentes e geladas, com e sem álcool, também fazem parte do cardápio com preços promocionais no happy hour.

O menu, assinado pelo premiado Chef Ville Della Penna, traz pratos clássicos, que fizeram sucesso por décadas no antigo point, e novidades para petiscar. “Reunimos o melhor da gastronomia com a pegada de bar”, avisa o Chef.

Alguns dos destaques no menu são os Arrozes (Arroz de Polvo e Arroz de Bacalhau – R$ 76 e R$ 78); Língua ao molho da casa (R$ 54); Moela ao molho Rôti (R$ 39) e Filet Oswaldo Aranha (R$ 59). Aos sábados, a casa oferece a dupla nacional preferida: samba e feijoada. O Buffet especial acompanha arroz, couve, laranja, farofa, torresmo, banana, costelinha assada e batidinha de limão (R$ 69 por pessoa). Aos domingos, o destaque é o Cozido da Casa (Com arroz, caldo, pirão e legumes e custa R$ 56 por pessoa)