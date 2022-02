Bacalhau além da tradição: diferentes formas de inseri-lo no dia a dia

A nutricionista do Oba Hortifruti, Renata Guirau, conta os motivos para o peixe ser consumido ao longo do ano

Bastante consumido no período da Quaresma e da Páscoa, o bacalhau é um peixe rico em minerais, vitaminas e proteínas de alta qualidade. O peixe, que se popularizou no Brasil após a chegada da corte portuguesa ao país, está presente na mesa dos brasileiros, principalmente, em ocasiões especiais. Mas, para Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, o bacalhau deveria fazer parte da rotina e não ser restrito a essas datas.

Rico em vitaminas A, B e E, magnésio, cálcio e fósforo, ele fornece diversos benefícios ao organismo, que vão desde a prevenção de anemias à redução dos sintomas da TPM. Renata ainda afirma que o pescado é uma boa fonte de ômega-3. “O ômega-3 é a gordura associada à melhora no QI em crianças, redução de náusea na gestação, proteção contra doenças cardiovasculares e neurológicas ao longo da vida”, destaca.









A nutricionista também ressalta que mesmo o peixe sendo extremamente salgado, pessoas hipertensas não devem evitar seu consumo, desde que seja feita a dessalga correta para evitar o excesso de sódio. “O ideal é fazer a dessalga por 24 horas ou mais, dependendo do tamanho do peixe”, conta.

Além disso, Renata recomenda o consumo de uma porção do pescado, até três vezes na semana – a porção pode variar entre 70g a 100g de bacalhau já pronto – e afirma também que ele não é um peixe para consumo cru, mas sim, cozido.

Após todas essas dicas, que tal incluir o peixe na sua rotina? No Oba Hortifruti, você encontra Obacalhau Oba Bem Querer em todas as lojas.

A nutricionista selecionou receitas práticas e saborosas para inseri-lo no dia a dia.

Farofa de bacalhau

Ingredientes

1 kg de Obacalhau desfiado e dessalgado

2 tomates picados em cubos

1 cebola roxa cortada em cubos

½ pimentão verde cortado em cubos

½ pimentão amarelo cortado em cubos

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de azeitonas pretas picadas

1 banana da terra cortada em cubos

1 xícara de chá de farinha de mandioca

Azeite, sal e pimenta do reino a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite e doure o alho e a cebola. Acrescente o bacalhau, o pimentão, o tomate, a azeitona, a cenoura ralada e refogue bem. Finalize adicionando a banana da terra e a farinha de mandioca, mexendo delicadamente. Acerte o sal e sirva em seguida.

Bacalhau com espinafre

Ingredientes

500g de lombo de Obacalhau

Azeite e vinagre de maçã a gosto

200g de shitake fatiado

5 dentes de alho amassados

2 xícaras de folhas de espinafre

4 batatas inglesas

Modo de preparo

Corte as batatas em rodelas e as cebolas em rodelas. Cubra o fundo de um refratário com as batatas e em seguida com a cebola. Acomode o lombo de bacalhau em seguida. Regue com azeite e sal e leve para assar. Aqueça um pouco de azeite em uma panela e doure o alho. Acrescente o shitake e refogue bem. Acrescente o espinafre e desligue o fogo. Acerte o sal. Sirva o bacalhau assado com o refogado de espinafre e cogumelos ainda quentes.

Endívias recheadas com bacalhau

Ingredientes

2 xícaras de chá de salada de bacalhau

4 col de sopa de requeijão

Folhas de endívia lavadas

Modo de preparo

Misturar a salada de bacalhau com o requeijão Rechear as folhas de endívia com o creme e servir em seguida.

Wrap de couve recheado com bacalhau

Ingredientes

2 folhas de couve sem o talo

1 xícara de chá de salada de bacalhau

2 col de sopa de parmesão ralado

Azeite a gosto

Modo de preparo

Coloque as folhas de couve inteiras em uma panela com água pré-aquecida por 1 minuto (só para a folha amolecer). Apoie em uma tábua e recheie as folhas de couve com a salada de bacalhau, o queijo e regue com um fio de azeite. Faça um rolinho com a folha de couve (se necessário, prenda com um palito de dente) e sirva em seguida.

