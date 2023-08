Aussie Grill elabora sanduíches para celebrar o Dia do Gamer

Tendo como carro-chefe a proteína de frango, o restaurante, que atende em Brasília na opção delivery, preparou três opções

Para celebrar o Dia do Gamer, comemorado nesta terça-feira (29), o Aussie Grill criou sanduíches especiais. Tendo como carro-chefe a proteína de frango, o restaurante, que atende em Brasília na opção delivery, elaborou três opções:

Smoked Honey Mustard Chicken: pão brioche, 115g de peito de frango empanado e crocante, alface, tomate, picles, maionese defumada e molho Honey Mustard;

Hot Crispy Chicken: peito de frango empanado e crocante, alface, tomate, picles, maionese defumada e molho HOT feito com Tabasco Sriracha Sauce e mel;

Jammin’ Chicken Sandwich: frango grelhado com cerca de 115g, alface, tomate, maionese defumada, queijo tipo cheddar e geleia de cebola caramelizada com bacon, com um leve toque de pimenta.

Sobre o Aussie Grill

O Aussie Grill possui 100 operações no Brasil via delivery, além de restaurantes físicos em São Paulo e Rio de Janeiro. Tendo a proteína do frango como carro-chefe do seu menu, a marca tem em seu DNA o conceito Sweet and Spicy, e prioriza o sabor, a mistura de ingredientes frescos e temperos marcantes.

A rede de restaurantes foi criada em 2019, na Arábia Saudita, expandindo-se posteriormente para outras regiões como Hong Kong e EUA. A primeira operação brasileira da marca foi inaugurada em 2020, em São Paulo. Aussie Grill pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Abbraccio no país.