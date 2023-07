“Arraiá do Pontão” encerra festival no complexo cultural

Confira o cardápio oferecido pelos restaurantes do local

Para celebrar o encerramento do Festival de Inverno de 2023, o Pontão do Lago Sul promove nos dias 11 e 12 de julho, o “Arraiá do Pontão”. Serão dois dias, das 17h às 23h, com atmosfera temática: decoração, atração musical, comidas típicas vendidas em barraquinhas e solidariedade. A entrada é mediante a doação de 1 litro de leite ou 1kg de alimento não perecível (exceto sal) destinado ao Lar do Velhinhos Maria Madalena. Das 18h às 20h, personagens com indumentária típica animam os visitantes. E das 19h às 22h, acontece a apresentação do Quarteto Marvin.

O “Arraiá do Pontão” acontecerá ao ar livre, no jardim do complexo, entre o quiosque do Bacio di Latte e o Geleia no Contêiner. Além do menu criado por 16 operações gastronômicas do complexo para a 12ª edição do Festival de Inverno (iniciado em 22 de junho) com releituras de pratos e sobremesas “juninas”, o menu foi ampliado pelas casas, proporcionando mais opções no cardápio.

Confira o cardápio oferecido no “Arraiá do Pontão”:

Izzi Wine Garden: Risoli de Milho com aioli de agrião (4 unidades R$ 20,00), Pastel com recheio de banana e queijo, finalizado com açúcar, canela e doce de leite (R$ 22,00) e Batata- frita artesanal com aioli da casa (R$ 25,00).

Soho: Brochete de carne e legumes (R$ 20,00), Queijo coalho com melaço (R$ 20,00) e Yakimeshi (R$ 20,00).

Fausto & Manoel: Caldo de chambaril (R$ 15,00) e Arrumadinho (R$ 35,00).

Chard: Arroz caipira com galeto (R$35,00).

Manzuá: Paella Caipira (R$ 30,00) e espetinho de camarão com canjiquinha e quiabo frito (R$ 30,00).

Sallva: Milho assado defumado na brasa (R$ 15,00), Cachorro-quente com creme de cheddar, batata palha, milho e bacon (R$ 30,00) e Curau de milho com caramelo salgado (R$ 15,00).

Gran Bier: Caldinho de feijão de corda com crispy de bacon (R$ 10,00), Carne de sol com farofinha de amendoim e polenta mole (R$ 35,00), Espetinhos de carne (R$ 15,00), de frango (R$ 13,00) e Salsichão (R$ 13,00).

Mormaii Surf Bar: Caldinho de macaxeira com carne seca (R$ 20,00), Milho cozido e assado na manteiga (R$ 12,00), Pamonha com calda de goiaba e raspa de limão siciliano (R$ 18,00).

Same Same: Satay on fire (espetinhos de frango ou porco servidos com arroz a R$ 30,00) e Arroz Carreteiro (R$ 25,00).

Geléia no Contêiner: Maçã do amor (R$ 10,00), Uva e morango cobertos de chocolate (R$ 12,00) e Batata chips (R$ 15,00).

American Cookies: Cookie Nutella (R$ 15,00), Cookie Red Vevelt com ninho (R$ 15, 00), Cookie brigadeiro de paçoca (R$ 15,00), Cookie Brownie (R$ 15,00), Cookie Clássico ao leite (R$ 15,00), Chocolate-quente (R$ 15,00) e Café expresso (R$ 8,00)

La Paleta: Arroz-doce (R$ 20,00), Canjica (R$ 20,00), Waffle de sal ou de doce com 1 topping e 1 calda (R$ 20,00), Bolha de sabão (R$ 10,00) e paletas diversas.

Quiosque Náutico: Bolo de milho cremoso (R$ 15,00 a fatia), Pipoca salgada (R$ 12,00), Pipoca doce (R$ 12,00), Empadão goiano (R$ 15,00), Brigadeiro (R$ 8,00), Macaron (R$ 9,00) e Quentão de pinga com especiarias (R$ 15,00 o copo).

Stonia Ice: Gelatos Quentão & Pipoca (R$ 16,00 com 1 sabor em 80ml) e (R$ 19,00 com 2 sabores em 120ml) e Bolo no Pote da Ivone (R$ 16,00).

Pastelaria do Beto: Pastel de Queijo (R$ 15,00), Pastel de Carne (R$ 15,00), Pastel de Carne com Queijo (R$ 18,00), Pastel de Banana (R$ 15,00) e Caldo de cana (R$ 15,00).

Baccio di Latte: Gelato Aquele Caramelo com chocolate (gelato cremoso de paçoca com caramelo, cobertura de chocolate meio-amargo e mix de nuts caramelizadas. Copo P (R$ 17,95), Copo M (R$ 19,95) e Copo G (R$ 22,95). Todos com até três sabores.