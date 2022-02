Aroma apresenta sete novas criações para cativar o paladar dos brasilienses

O chef Ronny Peterson, buscou aprimorar ainda mais a experiência dos clientes no Aroma com novas criações que vão encantar os brasilienses

No início de ano preparamos uma lista de coisas para fazermos diferente, hábitos para inserirmos na nossa rotina e metas a serem atingidas, sempre esperando fazer melhor que o ano anterior. Logo, devido ao ano glorioso que foi 2021 para o chef Ronny Peterson, a responsabilidade é ainda maior. E para começar 2022 com pé direito, a casa incluiu sete pratos inéditos para o cardápio.

A primeira novidade é a entradinha de toast a cavalo trufado servido com filé mignon, fonduta de parmesão e gema de codorna frita (R$ 86). Ela vai se juntar às famosas entradas da casa: croqueta cremosa de carne seca, pastelzinho de pato, salada caprese, rosbife, carpaccio trufado, steak tartare, queijo brie trufado, aroma, burrata e vieira trufada.

Toast a cavalo trufado. Foto: Fernando Pires

“Eu sempre busco trazer novas receitas, novos sabores para o Aroma, e com a grande aceitação dos pratos do menu da CasaCor, fui trazendo alguns elementos dele, como o toast a cavalo trufado, o robalo e a farofa de bacon, para o cardápio da casa”, explica o chef Ronny.

Dentro dos pratos principais, o chef Ronny inseriu um spaghetti gratinado com molho napolitano, polpettine e mussarela de búfala (R$ 78). Outro prato que promete encantar o paladar dos clientes é a lasanha aberta com ragu de cogumelos cremoso, mussarela búfala e tomate confitado (R$ 79), uma ótima opção para os vegetarianos. Ainda nas massas, outra novidade é o capeletti de filé servido com molho funghi e farofa de bacon (R$ 79), sendo este um acompanhamento de grande sucesso durante o CasaCor.

Spaghetti gratinado. Foto: Fernando Pires

Capeletti de filé ao molho funghi. Foto: Fernando Pires

Diferentes formas de servir os pescados também serão colocados no cardápio do Aroma. O robalo grelhado com brunoise de banana da terra e servido com arroz de natas com feijão verde e pó de bacon (R$ 103) é uma delícia que encantou muitos clientes na CasaCor e o chef decidiu trazer para a casa. O último prato principal é o polvo braseado com crosta de baru, texturas de inhame, sauté com páprica, musseline e pétalas de cebola roxa (R$ 129). Uma verdadeira obra de arte.

Robalo grelhado. Foto: Fernando Pires

Polvo Aroma. Foto: Fernando Pires

“O polvo é um prato bem regional, usando ingredientes do dia a dia e valorizando o cerrado com o baru. Enquanto isso, o robalo foi uma criação para o CasaCor e que também teve uma grande aprovação por parte do público. São pratos que eu acho que vão fazer uma diferença no cardápio do Aroma”, comenta Ronny.

Por fim, a casa ainda adicionou a panna cotta de doce leite com uma compota de ameixa, tuile de castanhas e sorvete de coco (R$ 37), que também fazia parte do menu exclusivo do CasaCor. “Essa sobremesa tem a identidade do Aroma, então não poderia deixar ela de fora”, completa Ronny.

Serviço

Aroma

Onde: CLS 407, Bl. A, Lj 34/36 – Asa Sul

Horário de funcionamento: terça a quinta, 12h às 15h | 19h às 23h30; sexta a sábado, 12h às 16h | 19h às 00h; domingo de 12h às 16h

Reservas: (61) 99208-5392

Mais informações: @aromabrasilia