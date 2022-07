Arena Dudu Camargo apresenta promoção especial para aniversariantes

Com um cardápio de referências americanas e latino-americanas que leva a assinatura do chef Dudu Camargo, o Arena investe na diversidade de sabores

De referências esportivas, o Arena Dudu Camargo (Setor Hoteleiro Norte) apresenta promoção especial para quem deseja comemorar mais um ano de vida no restaurante. O aniversariante reserva uma mesa para seis ou mais pessoas e ganha uma geleia de pimenta e molho barbecue da casa personalizado, um voucher para qualquer prato do cardápio, a ser consumido em até 7 dias no horário do almoço, além de ganhar um bolo servido já cortado para todos os convidados.

Para a hora do “parabéns”, chega à mesa uma linda maquete de bolo com temática esportiva, para ilustrar o momento. Logo após, os convidados recebem uma fatia de bolo gelado da casa. Para quem comemora no Arena, mas não fez a reserva previamente, o restaurante oferece uma sobremesa de cortesia.

Com um cardápio de referências americanas e latino-americanas que leva a assinatura do chef Dudu Camargo, o Arena investe na diversidade de sabores. Entradas para compartilhar, petiscos clássicos, pratos principais, sobremesas e hambúrgueres compõem as opções gastronômicas da casa. Destaque para o Um Par, filé grelhado ao molho de três mostardas e pepe verde acompanhado de mac´n cheese (R$ 79,90) ou o Flush, costelinha de porco assada lentamente com molho barbecue, acompanhado de batata assada temperada com manteiga de ervas (R$ 51,90).

Foto: Divulgação

O cardápio de bebidas é outro destaque do Arena Dudu Camargo. Entre os drinques, diversidade de clássicos com Gin (R$ 39,90); Aperol (R$ 39,90); Caipiroskas (R$ 39,90); Moscow Mule (R$ 39,90) e Mojito (R$ 39,90), além de cervejas long neck e doses. De segunda a quinta-feira, o happy hour da casa oferece dose tripla de drinques das 16h às 18h, e dose dupla das 18h às 20h.

Arena Dudu Camargo

Setor Hoteleiro Norte, quadra 02, bloco C, 2° andar

Funcionamento: 12h às 6h

Contato: 61 99340-7295

Instagram: @arenaduducamargo

https://www.arenaduducamargo.com.br/