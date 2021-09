Chega ao Lago Sul, nova unidade da casa especializada em parmegiana de Brasília, Aquela Parmê

Após um ano na Capital Federal, a casa se prepara para desembarcar no Lago Sul, um dos bairros mais tradicionais de Brasília, no próximo dia 24 de setembro

Para os amantes de uma verdadeira parmegiana, eis que surge uma boa notícia. Águas Claras que recebeu, em maio de 2020, em seu mercado gastronômico um novo restaurante especializado em parmegiana, Aquela Parmê, agora prestigia mais uma região estratégica de Brasília: o Lago Sul. A nova operação que será inaugurada no próximo dia 24 de setembro promete levar aos moradores de um bairro tradicional a verdadeira parmegiana elaborada com ingredientes selecionados.

Quando tudo começou

Aquela Parmê nasceu do desejo do empresário e amante de gastronomia Mauro Gonçalves que trabalhou com alimentação desde pequeno. O proprietário gerenciou o extinto Duetto Lounge Bar e Restaurante Lounge Bar, localizado no Pier 21. Com a chegada da pandemia e a suspensão as atividades em shoppings centers e por consequência o fechamento dos antigos estabelecimentos que atuava, Mauro observou uma tendência de mercado, que são as entregas. Dono de um paladar exigente, apaixonado por parmegianas e frustrado com suas próprias compras por aplicativos de delivery, surgiu a ideia de fazer algo diferente, pensando em criar uma experiência única para o cliente onde pudesse corrigir os erros cometidos por muitos restaurantes.

Mauro, que também era proprietário do antigo restaurante Casa da Comida, localizado no Vista Shopping, em Águas Claras, viu seu negócio ser atingido e ser fechado com a chegada da pandemia. Com o anseio de continuar atendendo seus clientes com a mesma excelência, trouxe a sua expertise no ramo alimentício e fez com a ajuda de muitos amigos o novo estabelecimento.

A casa que teve seu primeiro endereço a cidade de Águas Claras, traz em seu cardápio uma variedade de parmegianas e contará com sua segunda operação, que será inaugurada no próximo dia 24. A unidade do Lago Sul nasceu com a soma da experiência do gerente Mauro Gonçalves e com know how do empresário Glauco Matias, responsável por uma franquia de açaí presente em três localidades de Brasília. “Não sou da área gastronômica, porém adoro boa culinária e me arrisco como cozinheiro da família. Ouvi falar sobre Aquela Parmê de Águas Claras e amei o sabor e gostei muito do tipo da operação. Logo, fiz o convite e já estamos inaugurando a segunda unidade, já com perspectiva da terceira ainda este ano”, explica

Filé à parmegiana

A unidade do Lago Sul poderá contar com o Filé Mignon à Parmegiana, o carro chefe. O prato é feito com uma carne macia empanada crocantemente e elaborada com um molho de tomate 100% caseiro e com aquele queijo derretendo, fazendo uma deliciosa combinação. Os acompanhamentos podem variar entre arroz e batata frita, arroz e purê de batatas, fettuccine ao molho sugo ou fettuccine ao alho e óleo. A iguaria pode atender uma (R$45,90) duas (R$84,90) ou quatro pessoas (R$161,90).

Além disso, o restaurante vai dispor do Polpetone à Parmegiana, com preços que variam entre R$38,90 e R$139,90, a depender da quantidade de clientes que queiram o prato. As opções de filé de frango à parmegiana (preços entre R$36,90 e R$131,90), filé de peixe à parmegiana (preços entre R$ 38,90 e R$ 221,90) também estão no cardápio. Os acompanhamentos são fixos (arroz e batata frita ou arroz e puré de batata).

Os vegetarianos também poderão degustar as receitas da casa com a opção de berinjela à parmegiana (preços entre R$ 25,90 e R$ 91,90)

Beringela à parmegiana

Além da infinita variedade de parmegianas, os clientes poderão saborear as massas espaguete ao sugo (R$ 25,90) e espaguete alho e óleo (R$23,90).

A casa está aberta diariamente, das 10h às 22h, no sistema delivery e takeway.

O Aquela Parmê – unidade Lago Sul chega ao mercado brasiliense seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e promete trazer a veia nativa e muito rica que essa gastronomia tem.

Serviço:

Endereço – Unidade Lago Sul: Smdb 12 conjunto 12 pac 2 parte 2 -Posto Auto Shopping (em frente ao Jardim Botânico)

Contato: (61) 9608 -2643

Endereço – Unidade Águas Claras: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Contato: (61) 98156-9038

Cardápio: http://aquelaparme.com.br/

Dias e Horários de Funcionamento: Todos os dias das 10h às 22h (sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos, Ifood, UberEats e 99Food

Take-out com descontos e ofertas exclusivas pedindo pelo: http://aquelaparme.com.br/

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo, e PIX