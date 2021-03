Sabor, tradição e exclusividade marcam o cardápio da semana santa do Aquela Parmê

Aquela Parmê apresenta sua especialidade que é a parmegiana, nas modalidades, peixe e camarão para o feriado cristão.

Tradicionalmente, a páscoa é uma das mais importantes das festividades do calendário cristão. A data com todo seu simbolismo passa a ter um significado mais especial em um momento em que é preciso despertar a fé e a esperança. O período também é marcado pelo famoso almoço do feriado que sempre pede acompanhamentos mais leves como o peixe e a carne branca. O Restaurante Aquela Parmê, que oferece sabor e respeito pela data santa, traz em seu cardápio o filé de tilápia à parmegiana, sendo uma carne branca e firme de textura macia e crocante com molho de tomate caseiro e queijo, juntamente com os acompanhamentos que pode ser arroz e purê de batata ou arroz e fritas. O prato dispõe de porção individual (R$36,90), para duas pessoas (R$66,90) e para quatro pessoas (R$137,90).

Além disso, a casa dispõe de uma opção suculenta do Aquele Camarão, em que traz 180g de camarão GG, marinado, empanado crocante, coberto por queijo e o molho caseiro artesanal, um prato exclusivo do restaurante e que promete fazer sucesso no almoço pascoal. A iguaria também está disponível em porção individual (R$59,90), para duas pessoas (R$115,90) e quatro pessoas (R$ 219,90)

O almoço da semana santa pode ser solicitado por meio do link: https://goomer.app/aquelaparme.

A casa está aberta de segunda a domingo, de 11 às 22h, no sistema delivery e takeaway.

Serviço:

Endereço: Rua das figueiras número 6 loja 15 – Águas Claras, Brasília

Whatsapp: (61) 98156-9038

Instagram: @aquelaparme

Dias e Horários de Funcionamento: Todos os dias das 11 às 22 (sistema delivery e take-out)

Entregas pelos aplicativos, Ifood, UberEats, Rappi e 99Food

Take-out com descontos e ofertas exclusivas pedindo pelo: https://goomer.app/aquelaparme

O restaurante recebe os cartões das principais bandeiras, ticket restaurante, sodexo, alelo, e PIX.