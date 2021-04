Aperitivos do Haná são ótimas pedidas para lanche

A culinária japonesa caiu no paladar brasiliense. Entre sushis e sashimis, os aperitivos japoneses, chamados originalmente de otsumami, também são excelentes opções para lanches ou até mesmo refeições.

No Haná Restaurante Japonês, o cardápio conta com diversas opções, tudo elaborado para agradar ao paladar de adultos e crianças.

Na parte maçaricada, o destaque fica por conta do Nigui Haná Maçaricado (10 unidades, a partir de R$31,91) – niguis de salmão, maçaricados e com um toque de cream cheese, cebolinha e teriaki ou ainda a porção de Sashimi (10 unidades, a partir de R$39,91) – sashimi maçaricado com um toque de teriyaki.

Sashimi macaricados. Foto: Divulgação

Camarão Imperial. Foto: Divulgação

Bolinho de Peixe Abobora. Foto: Divulgação

Para os adeptos dos empanados, a sugestão é a porção de Camarão Imperial (5 unidades por R$ 21,90) – camarão empanado com massa especial à base de batata doce. E quem curte o bom e velho bolinho, a dica é se deliciar com o Bolinho Peixe com Abóbora (cinco unidades – R$ 15,90).

Outra pedida bastante saborosa do Haná é a porção de Hot Philadelphia, 10 unidades, a partir de 35,92.

*Os valores podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Serviço

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Horário de funcionamento:

Almoço

De segunda a sexta, das 12h às 15h

Sábado, domingo e feriados, das 12h às 16h

Jantar

todos os dias, das 18h30 às 21h

Instagram: @hana_restaurante

Facebook/restaurantehanabsb