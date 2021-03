Ao Quadrado – Delícias de Brasília lança novo sabor

Os quadradinhos de tapioca que conquistaram o Brasil agora em versão carne-seca

A Ao Quadrado – Delícias de Brasília lança o seu segundo sabor de quadradinhos de tapioca: carne-seca. Testado por quase um ano e meio, a versão carne-seca se une ao de queijo coalho, sabor de estreia da marca brasiliense presente em 200 pontos de vendas na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná (70 pontos) e Tocantins, além do Distrito Federal. Com o novo sabor, a Ao Quadrado – Delícias de Brasília, quer ampliar o consumo dos seus produtos – em embalagem de 400 gramas – para mais cidades do Nordeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Sempre em sistema B to B, venda direta para os supermercados.

“Nossa meta para 2021 é de crescimento ainda maior que o registrado no ano passado. Queremos quadruplicar o faturamento até o final do ano e fazer com que consumidores descubram a crocância dos nossos produtos. Levar os sabores de Brasília para todo o Brasil.”, afirma a empresária Luciana Albuquerque, a frente da fabricação dos quadradinhos de tapioca que consomem mensalmente mais de 1,5 tonelada de queijo coalho, 1,4 tonelada de tapioca granulada, 3.300 litros de leite desnatado e 300 kg de carne-seca. Do preparo da massa à finalização do produto, a produção é quase artesanal.

“2020 foi um ano de erros e acertos. Considero um período de aprendizado. Tivemos que aprender a logística para a inserção de nosso produto nos supermercados e para ajustar os nossos fornecedores de matéria-prima. Optamos por trabalhar com os melhores produtos para que a nossa marca tenha a qualidade esperada pelos nossos clientes. “, afirma Luciana Albuquerque, que conta com suporte familiar na empresa surgida em junho de 2019.

Outro desafio, de acordo com a empresária, foi manter os preços apesar do aumento de cerca de 40% dos insumos. “Nossa estratégia foi não repassar esse aumento para ganhar cada vez mais força no mercado.”, completa Luciana.

Sobre a Ao Quadrado – Delícias de Brasília

Uma expressão que remete ao Distrito Federal – pela forma geométrica no mapa do Brasil – inspira uma das marcas gastronômica de maior sucesso de Brasília. Em menos de dois anos, os quadradinhos de tapioca da “Ao Quadrado” saltaram da cozinha do apartamento em um condomínio residencial da empresária Luciana Albuquerque para o Brasil. São 200 pontos de vendas na Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná (70 pontos) e Tocantins, além do Distrito Federal.

A marca vai completar dois anos em junho de 2021 e surgiu por acaso. Formada em administração de empresas, Luciana decidiu cursar técnica de cozinha no Senac no DF. O intuito era conhecer o funcionamento de uma das etapas importantes de um restaurante: a cozinha. A ideia era tornar-se uma administradora de restaurantes, uma consultora financeira na área gastronômica. Após replicar em casa a receita de um dadinho de tapioca apresentada por um amigo, Luciana instintivamente alterou seus ingredientes e o modo de preparo. A receita aperfeiçoada fez tanto sucesso que Luciana começou a produzi-los em junho de 2019 na cozinha da sua casa. Além de amigos, os vendia para os vizinhos do condomínio onde morava. Eram 4 mil moradores e a produção atingia 250 pacotes/mês.

Isso animou a empresária, que decidiu profissionalizar a produção. Nascia, assim, a Ao Quadrado – Delícias de Brasília. “Percebi que poderia expandir as nossas vendas. Foi nesse momento que decidi transformar o trabalho informal em uma empresa.”, conta Luciana. Ela, então, optou por se instalar em uma sala de 15 metros² no Sudoeste, que logo ficou pequena. Em menos de seis meses mudou para uma de 30m² no mesmo bairro. Seis meses depois, um novo salto: um espaço de 300 m² no polo industrial do Guará e o feito de quadruplicar as vendas na pandemia.

