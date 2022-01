Anitta e Beats lançam nova versão de Beats 150 BPM

Novidade ganha novo sabor e identidade com a cara de Anitta. “A 150bpm foi o primeiro produto que lancei logo na minha chegada na marca.”

Quando o assunto é tendência, a Head de Inovação e Criatividade de Beats chega entregando tudo! Depois do sucesso no Carnaval de 2020, Beats e Anitta anunciam nesta semana uma nova versão de Beats 150 BPM , hit já conhecido de outros carnavais entre os consumidores: a Beats 150 BPM by Anitta.

“A 150bpm foi o primeiro produto que lancei logo na minha chegada na marca. Vi o sucesso dela acontecer e sabia que ela podia entregar ainda mais em 2022. Nessa nova versão, atendemos o desejo de quem ama Beats e não deixa o espírito da curtição de lado. Coloquei muito mais do que minha assinatura lá. Mais minha cara, impossível”, conta Anitta, Head de Criatividade e Inovação da marca.

O shot de Beats chega com visual na cor rosa em animal print, inspirado nos looks das artista, e acompanha as tendências de sabores que estão fazendo a cabeça dos consumidores nessa estação.

“Beats é uma marca que está sempre pronta para inovar, testar combinações e surpreender as pessoas com novos sabores, produtos e formatos. O Lançamento de 150 BPM é uma das iniciativas de Beats para não deixar o carnaval passar em branco, para levar o espírito da festa para a galera, mesmo quando ela não puder acontecer. Com esse lançamento, queremos mostrar para o público que está em suas mãos fazer diferente e criar momentos e experiências de curtição”, explica Cauê de Souza, gerente de marketing da marca.

A novidade chega em embalagens de 100ml e começa a ser vendida nesta semana nos mercados de todo o Brasil e no Empório da Cerveja.