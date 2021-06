Anarriê! Saiba mais sobre o Arraiá Pé Na Areia, novo projeto junino da Vila Jeri

Projeto será realizado todas as quinta-feiras do mês de junho, a partir do dia 10, e contará com menu junino, forró ao vivo e apresentações de quadrilhas

“Festa junina, vou cair na brincadeira, salão de barro batido, sanfoneiro já chegou, céu enfeitado de foguete e de balão, vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor”. Essa música representa bastante a alegria que o período junino traz para os brasileiros, e, que pelo segundo ano consecutivo ficaram órfãos desta grande celebração da cultura popular devido a pandemia.

Diante disto, o complexo gastronômico Vila Jeri, decidiu matar um pouquinho dessa saudade que os brasilienses estão sentindo das festanças juninas, e, durante todas as quintas-feiras do mês de junho, a partir do dia 10, o espaço promove seu Arraiá Pé Na Areia. O projeto seguirá à risca todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo decreto do Distrito Federal, e contará com um menu gastronômico junino, muito forró ao vivo e apresentações de quadrilhas, entre elas a Quadrilha Junina Busca Fé, que será responsável por abrir o arraiá.

“Queremos matar um pouquinho da saudade das festas juninas, que pra mim é uma das melhores épocas do ano. Nossa proposta é fazer essa imersão com o público ao universo junino de forma segura e para toda a família. Então nosso menu traz todas aquelas tradicionais delícias juninas, vamos ter pequenas apresentações de quadrilhas com no máximo cinco casais e se apresentando pelo nosso ambiente, além do forró ao vivo que vai bater aquela grande vontade de dançar, mas, vamos ter que ficar sentados e só mexendo os pés”, explica o sócio, Ygor Brito.

Entre as delícias juninas citadas, os chef incluíram no menu pamonha, quentão, canjica, caldo, docinhos como paçoca e pé de moleque, bolo de milho, bolo de mandioca, churrasquinho, pipoca, galinhada, arroz carreteiro, entre várias outras gostosuras.

Arroz carreteiro. Foto: Produtora Ktdral/Divulgação

Caldo de baroa com camarões e geléia de pimenta. Foto: Produtora Ktdral/Divulgação

Caldo verde. Foto: Produtora Ktdral/Divulgação

Linguiça apimentada com creme de milho. Foto: Produtora Ktdral/Divulgação

“Montamos um menu bem completo para poder agradar a todas famílias e idades. Também teremos opções para compartilhar, como é o caso da nossa tábua junina, que vem pé de moleque, paçoca, bolo de mandioca, bolo de chocolate, curau de milho e milho cozido. Também estamos trazendo algumas novidades, como os caldo de baroa com camarões e geléia de pimenta, a linguiça apimentada com creme de milho, o salsichão e os pastéis de camarão com cream cheese e de carne seca com abóbora. “, explica o chef Erivanio Souza.

Para a criançada, a brinquedoteca da Vila Jeri ficará aberta, e também contará com pescaria e touro mecânico.

Serviço

Arraiá Pé Na Areia – Vila Jeri

Onde: Setor de Clubes Norte, em frente ao clube da Motonáutica;

Quando: todas as quinta-feiras de junho (10, 17 e 24);

Horário de funcionamento: 19h às 23h

Para mais informações: @vilajeribsb