Ammo Burger lança hambúrgueres em dobro no aniversário de Brasília

A partir do 21 de abril, de segunda a quinta-feira, a casa oferece quatro opções em dobro para retirada local. No mês de aniversário da cidade, a casa faz também sorteio nas redes sociais, valendo seis meses de hambúrguer na faixa

Para incentivar o consumo dos seus artesanais, a Ammo Burger, sempre que pode, traz novidades para seus clientes. No dia em que Brasília completa 61 anos, a casa apresenta quatro opções de hambúrgueres em dobro na casa, no esquema “compre um e leve outro, de graça”. Cada dia da semana, de segunda a quinta, tem uma opção diferente na promoção intitulada “Ammo em Dobro”. E se a possibilidade de comer hambúrguer em dobro já é uma vantagem, imagine comer de graça. A casa também lançou, neste mês de abril, em seu perfil no Instagram (@ammo.burger), um sorteio que é de dar água na boca: são seis meses de hambúrguer grátis para o ganhador.

Pedindo pela promoção “Ammo em Dobro” e escolhendo o hambúrguer do dia, o cliente ganha outro igual de cortesia. Na segunda, a casa traz o Ammo Veggie (pão de hambúrguer a escolha do cliente, mix de cogumelos, queijo muçarela, alface americana, cebola roxa fatiada, tomate, picles e molhos especial), estimulando a “segunda sem carne”. Terça é dia de Ammo X (pão brioche, blend de 170g, queijo cheddar e molho secreto). Na quarta, a estrela da vez é o De Bacon a Vida (pão de hambúrguer tipo francês, blend de 170g, queijo cheddar, bacon defumado artesanal e molho secreto). Para completar, quinta é dia Ammo Salad (pão brioche prime com gergelim, blend de 170g, queijo muçarela, alface americana, cebola roxa fatiada, tomate, picles e molho especial Ammo Salad). A promoção não é cumulativa com outras promoções da casa e vale apenas no takeout. A promoção passa a valer no dia aniversário de Brasília, 21 de abril.

E para quem se animar com a ideia de comer hambúrguer de graça, por seis meses, o sorteio da casa será realizado em live no perfil @ammo.burger, no dia 30 de abril. O ganhador poderá resgatar um hambúrguer por mês, durante seis meses, no balcão da loja. O sorteio vale para os seguidores do perfil que cumprirem as regras.

Serviço: Ammo Burger lança hambúrgueres em dobro no aniversário de Brasília

Local: SHCN 110, Bloco C – Loja 54 – Asa Norte

Funcionamento: todos os dias, das 16h às 22h (no lockdown)

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (Whatsapp/takeout)

Instagram: @ammo.burger

Delivery da casa: ammoburger.com/delivery