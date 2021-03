Ainda em comemoração à data, a casa apresenta seu serviço de entrega própria para facilitar a vida dos clientes nesse momento de lockdown. Pedidos feitos na plataforma ganham 15% de desconto com o cupom #MAISAMMOR

As promoções da semana do consumidor não param na Ammo Burger. Após trazer o Smmash X por R$ 6, no Dia do Consumidor, a casa lança um novo serviço para facilitar o atendimento ao público. Devido à nova onda de covid-19, o GDF decretou o fechamento de bares e restaurantes dos serviços presenciais. Nesse sentido, investir no serviço de entregas se tornou ainda mais necessário para os estabelecimentos gastronômicos. Pensando em facilitar a vida do cliente, a Ammo Burger estreia o delivery próprio da casa com descontos no menu.

Os pedidos podem ser realizados na plataforma ammoburger.com/delivery. Clientes que usarem o código #MAISAMMOR ganham 15% de desconto em qualquer opção do cardápio da casa. O pagamento é feito apenas no momento da entrega e a taxa de serviço é fixa no valor de R$3,99. As localidades contempladas com o delivery da Ammo Burger são: Asa Sul, Asa Norte, Noroeste, Sudoeste, Lago Norte, Vila Planalto e Setor Hoteleiro.

A Ammo Burger une ao seu menu de artesanais mensagens de amor e respeito ao próximo, grafadas nos pães e no ambiente do espaço, que traz hambúrgueres com 170g, nas versões clássicas e especiais, além de opções vegetariana, low carb e smash (com 60g de hambúrguer).

Serviço: Ammo Burger lança delivery próprio na Semana do Consumidor

Local: SHCN 110, Bloco C – Loja 54 – Asa Norte

Funcionamento: todos os dias, das 16h às 22h (no lockdown)

Telefones: 61 3297-8020 e 61 99377-2620 (takeout)

Instagram: @ammo.burger

Delivery da casa: ammoburger.com/delivery