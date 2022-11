American Cookies aposta em lançamento de sabor Matcha para a Primavera

Todas as criações da marca são autorais, assinadas pela sócia fundadora e entusiasta à confeiteira, Francielle Faria

O objetivo dos sócios da American Cookies, Francielle Faria e Rafael Macedo, em transformar a guloseima americana em uma paixão nacional seguem agilizando os planos de expansão da marca pelos estados brasileiros. A rede brasiliense especializada no cookie acaba de estrear um novo sabor pensado para a primavera: o Cookie Matcha, uma collab com a Push Matcha, 1ª marca brasileira de chá verde japonês do país.

Todas as criações da marca são autorais, assinadas pela sócia fundadora e entusiasta à confeiteira, Francielle Faria. Entre as novidades para a primavera está o Cookie Matchá (R$ 14,00) – massa de baunilha com matchá puro (chá verde com propriedades antioxidantes) e pedaços de chocolate branco.

E mesmo com o crescimento, a marca com 47 lojas espalhadas pelo Brasil segue com a sua produção artesanal e ingredientes selecionados. Um exemplo desse cuidado é a substituição da margarina pela manteiga de leite e a ausência de gordura vegetal, mudanças que garantem uma massa mais amanteigada, macia por dentro e crocante por fora. Outro diferencial da rede é a generosidade nas suas porções, com cookies maiores dos que os disponíveis atualmente no mercado (1 unidade – entre 90g e 100g).

​O Cookie Matchá já está disponível no cardápio da American Cookies nas mais de 15 lojas físicas espalhadas por Brasília e por delivery, pelo app do Ifood.