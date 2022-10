American Cookies aposta em guloseimas com chocolate dark para o Halloween

No dia 31/10, rede oferece mais de 13 sabores com massa de cacau e recheio amargo

Se o Halloween é feito de doces ou travessuras, a American Cookie decidiu apostar nas guloseimas dark para comemorar a data. Por isso, no dia 31/10 (segunda-feira), além das lojas com decoração temática, a rede brasiliense especializada no doce americano aposta em uma seleção de cookies com massa de cacau e recheios à base de chocolate meio amargo.

Entre os destaques da marca especializada na sobremesa, merece destaque o Cookie Triplo Chocolate (R$ 12,00 – 1 unid) – massa amanteigada de cacau com pedaços de chocolate branco e meio amargo –, o Cookie Eclipse ( R$ 13,50 – 1 unid) – massa amanteigada de cacau com pedaços de chocolate meio amargo e recheio de brigadeiro de Leite Ninho com creme de avelã Nutella – e o Cookie Red Velvet com Nutella (R$ 13,50 – 1 unid) – massa vermelha de cacau amanteigada com pedaços de chocolate ao leite e recheio de creme de avelã Nutella.

Os sabores dark para o Halloween já estão disponíveis nas mais de 15 lojas físicas espalhadas por Brasília e por delivery, pelo app do Ifood.