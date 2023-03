American Cookies aposta em combo especial para presentear na Páscoa

Alternativa ao tradicional ovo de chocolate oferece seleção com 700g de cookies artesanais

Ovo de casca de chocolate, trufado ou até mesmo para degustar de colher. São inúmeras as opções de guloseimas disponíveis para presentear durante a Páscoa. Mas para fugir do óbvio e oferecer um presente com melhor custo x benefício nessa época do ano, a rede American Cookies aposta em um combo especial para a data, com uma seleção de sete produtos artesanais à escolha do cliente, que juntos oferecem 700g de cookies para presentear.

A marca conta com mais de 20 sabores exclusivos, entre versões clássicas e recheadas que são crocantes por fora e macias por dentro. No Combo Família (a partir de R$ 78,00) de Páscoa, os CookieLovers poderão personalizar sua opção de presente gourmet com sete sabores da sua preferência (100g cada). Entre os destaques da marca estão os sabores à base de chocolate: o Cookie Triplo Chocolate, o Cookie de Brigadeiro e o Cookie de Brownie.

O Combo Família da American Cookies para a Páscoa já está disponível nas 20 lojas físicas espalhadas por Brasília.