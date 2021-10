Tá de altas?

Existem momentos em que precisamos dar um tempo das coisas que nos incomodam no nosso dia-a-dia e é nesse conceito que o Altas Gastrobar apresenta. O nome vem de uma expressão que foi muito utilizada em Brasília nos anos 80: Tô de altas! Para uma criança, ficar de altas, nada mais era do que dar um tempo da brincadeira que estivesse rolando. Já hoje, o termo ganhou um novo significado, definindo o lugar perfeito para curtir um bar, um balcão e um cardápio sob medida para acompanhar os drinks.

Antônio Carlos, mais conhecido como Tonico, é o proprietário. Publicitário e repleto de ideias legais que teve como referência por onde morou fora do Brasil, por quase 18 anos (EUA, Vietnam, Cingapura, Austrália e Egito). Trabalhou com grandes marcas, locais, regionais e globais. O Altas não é a sua primeira experiência em hospitalidade, no Vietnam foi sócio de um Night Club + Restaurante que se chamava Blanchy’s Tash. Um lugar pequeno que teve o chefe do Nobu, de Londres, comandando as caçarolas. E, surpreendentemente, algumas lendas da música mundial tocaram lá, como Bob Sinclair e Grand Masterflash.

Para Tonico, o mais difícil quando voltou a Brasília foi encontrar lugares onde conseguisse se divertir pra valer. “Como não encontrei nenhum bar que eu realmente amasse, resolvi criar o meu próprio bar. Eu tenho muita saudade de uma Brasília em que a música tocada era sempre boa. A lei do silêncio não ajuda muito, mas quero tentar rebuscar uma Brasília do Rock’n Roll, de festas estranhas e com gente esquisita e muitos drinks incríveis”, diz.

A especialidade do bar é a coquetelaria, que vai da clássica às autorais. O cardápio foi idealizado para acompanhar perfeitamente a carta de drinks, com pratos desenhados para dividir, mas também individuais. Uma cozinha super eclética com opções variadas para todos os gostos, até as veganas e sem glúten.

Altas Gastrobar. Foto: Colmeia fotografia

Altas Gastrobar. Foto: Colmeia fotografia

Altas Gastrobar. Foto: Colmeia fotografia

Blood Mary. Foto: Colmeia fotografia

Altas Gim. Foto: Colmeia fotografia

Os drinks podem ser apreciados ao ar livre ou no balcão mais babilônico da cidade, apelido recebido por estar localizado em frente ao jardim suspenso, também conhecida como Babilônia Norte, no segundo andar do bloco C, na 206 Norte.

E, não para por aí! A casa será o bar oficial da Casa Cor 2021, uma aposta no ambiente descontraído com inspiração Neo Neco. A apresentação será marcada pelo mix de curvas que se repetem em diversos elementos, sendo sem dúvida o ponto forte do projeto. “Pensamos o ambiente todo a partir do grande balcão curvo, que é o coração do bar” – descrevem a arquiteta, Natalie Tramontini e a designer de interiores, Thalita Gonçalves.

O espaço terá uma varanda linda e um lounge de espera que será instalado no jardim, com toque especial na varanda, que contará com um trabalho de 5 metros da artista plástica Carolina Kroff, do Rio de Janeiro. Sem dúvidas, degustar um bom drink acompanhado dos deliciosos petiscos será um evento à parte.

Vamos para o Altas! Altas da mesmice, altas da chatice, altas músicas, altas fofocas, altas horas, altas pessoas e altos sorrisos!

Altas Gastrobar

Reservas: +55 (61) 9999 99981

Endereço: CLN 206 bloco C loja 01

Horário de funcionamento: Terça-feira a sábado, das 18h às 24h

Instagram: @altasgastrobar