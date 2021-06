Alta gastronomia, chocolateria e confeitaria são algumas das sugestões para surpreender quem você ama na capital, saiba mais!

Cafe de La Musique, AROMA e ‘A Mano preparam menus exclusivos para a data, enquanto o Toscanello montou um kit de massa fresca para quem vai curtir em casa. A chef Thais Marega, preparou chocolates de sabores inesquecíveis para adoçar ainda mais este dia tão especial. Já o Nube Café preparou kits especiais com canecas, flores e macarons

Para um Dia dos Namorados inesquecível, acertar na escolha gastronômica é um dos principais contributos para deixar o momento ainda mais marcante. Seja pela escolha de sair para jantar em um ambiente romântico, refinado e com música ao vivo, ou, apostar em cozinhar para a pessoa amada, se sair bem em ambas escolhas é um dos segredos desse dia repleto de amor.

De massas a frutos do mar, sobremesas, vinhos e drinks, espaços fechados e ao ar livre, conheça conheça três restaurantes da alta gastronomia brasiliense que preparam menus especiais e deliciosos que vão encantar paladares: Cafe de La Musique, Aroma e ‘A Mano.

Já para quem vai curtir no aconchego de seu lar com a pessoa amada, o Toscanello, especializado em massas, preparou um kit de massas para ser montado em casa, enquanto a especialista na produção de doces artísticos, a chef Thais Marega apresenta verdadeiras obras de arte feitas com chocolates, da mais alta chocolateria brasiliense.

Cafe de La Musique

O renomado Chef Lui Veronese e o Sous Chef Eduardo Reis prepararam três opções de menu harmonizado em três etapas: entrada, prato principal e sobremesa, proporcionando uma experiência gastronômica incrível e memorável, em um ambiente romântico com música ao vivo no almoço e no jantar. Além disso, o menu completo da casa também estará disponível.

Entre os destaques dos menus, temos salada horta, harmonizada com espumante rosé 1913; risoto de filé mignon em tiras, harmonizado com vinho chileno, La Playa Chardonnay; salmão e cogumelos harmonizados com vinho Urban Torrontés; torta de limão servida com drink Belvedere Coffee Martini; e uma deliciosa marquise de chocolate com drink Belvedere Coffee Martini. Este, sai por R$ 189 por pessoa.

Para deixar o clima ainda mais romântico, o almoço e o jantar serão embalados por atrações musicais. As mesas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelo WhatsApp do restaurante pelo número (61) 9983-6016. Vale lembrar que quem fizer a reserva antecipada vai ganhar um kit da Belvedere totalmente grátis.

Prato Principal Menu 2 Cafe de La Musique: almão e cogumelos harmonizados com vinho Urban Torrontés. Foto: Divulgação

Aroma

De clima romântico o Aroma entende! O Chef Ronny Peterson, promete surpreender os apaixonados com um menu exclusivo de três etapas com uma entrada, dois pratos principais (um por pessoa) e uma sobremesa (R$ 520 o casal), além de uma seleta carta vinhos e música ao vivo com o ilustre violonista Mozart. Logo de entrada, a sugestão do Chef Ronny é tartare de salmão, preparado com gema de codorna crocante, esfera de iogurte com hortelã e redução de jabuticaba picante. Em seguida, os namorados podem escolher dois pratos principais, com as seguintes opções: Fagottini de massa fresca recheada com queijo taleggio, vitello e fonduta de trufas brancas; Chorizo Angus em crosta de manjericão, tzatziki, acompanhado de risoto de beterraba defumado e queijo de cabra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para fechar com chave de ouro e adoçar a noite romântica, uma Meringata feita com sorvete de iogurte, consumê de morango, creme de baunilha e frutas vermelhas. Pensando em deixar a noite ainda mais especial, o Aroma conta com uma extensa adega com mais de 180 rótulos de diferentes locais do mundo. Além disso, a casa dispõe de um sommelier para ajudar na escolha das harmonizações. Promete!

‘A Mano

O renomado restaurante é conhecido pelo seu exigente cardápio, focado principalmente em massas frescas que são feitas na própria casa e as vistas do público, combinando-as com frutos do mar, trufas, queijos, carnes e ingredientes frescos para conquistar o mais criterioso paladar. Para fazer jus a sua fama, o ‘A Mano preparou um menu em três etapas, com entrada, prato principal e sobremesa, para tornar este dia dos namorados inesquecível.

Aos apaixonados que escolherem essa opção, serão servidos como entrada uma deliciosa Mozzarella in carrozza caprese. O prato principal foi pensado especialmente para os amantes de frutos do mar. Para isso a casa ousou, e criou um Cartoccio Di Frutti Di Mare, que são frutos do mar assados em um papel especial, acompanhado de tagliolini nero e vegetais grelhados. Para completar a experiência gastronômica, o menu traz um mousse de mascarpone, com morangos e creme balsâmico.

Dia dos namorados ‘A Mano: um pedaço da Itália na capital. Foto: Gui Teixeira/Divulgação

Sem sair de casa

Pensando nos casais que neste ano vão comemorar no aconchego de seu lar, o Toscanello Rotisseria Italiana preparou uma opção especial para os casais montarem o menu em sua casa, podendo ser enviado via delivery, ou ser retirado em suas mais de sete lojas espalhadas pela capital. O kit acompanha massa fresca com molho (1kg), queijo parmesão ralado (100g), e um tiramisù individual (200g). O menu de Dia dos Namorados sai por R$ 65. As encomendas estão abertas e podem ser retiradas entre os dias 11 e 12 de junho. Os pedidos podem ser feitos pelos números (61) 3226-7324 e 32243888 (Asa Sul) / (61) 3246-7238 e 3273-7111 (Asa Norte) / (61) 3248-4792 (Lago Sul) / (61) 3427-3200 (ESAF) / (61) 3382-2888 (Av. Araucárias) / (61) 3343-0921 (105 Sudoeste) / (61) 3343-0989 (104 Sudoeste) / iFood e Uber Eats.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Kit Toscanello. Foto: Fernando Pires/Divulgação

Os chocolates não podem faltar!

A alta chocolateria não pode faltar! E claro, que os chocolates são presença marcante neste dia tão especial. Para isso, a chef Thais Marega, especialista em doces artísticos, preparou algumas opções exclusivas, como o delicioso Coração de Caramelo (160g, a partir de R$ 75), feito com chocolate callebaut branco caramelizado, junto caramelo com flor de sal, amêndoas torradas, brigadeiro intenso e biscoito.

Outra deliciosa opção é o Coração Duplo (200g, a partir de R$ 145). O coração maior é feito com chocolate callebaut amargo com crocante de amêndoas, enquanto o coração menor, é feito de chocolate callebaut branco com framboesa liofilizada, acompanhado de pequenos corações em chocolate callebaut com cumaru. Para compor mais ainda seu presente, os bombons sortidos da chef também são uma aposta, com estojos a partir de R$ 79. Entre as inúmeras opções, estão as trufas de especiarias, trufas de frutas vermelhas, cheesecake com amarena e a gianduia.

Adoce o dia dos namorados com os doces artísticos da Chef Thais Marega. Foto: Fernando Pires/Divulgação

Um pedacinho da França

Para os pombinhos que querem um presente autêntico, o Nube Café é o lugar certo! Especialistas em macarons, doce originário da França, a confeitaria preparou kits especiais para o Dia dos Namorados. De canecas com estampa exclusiva a buquê de flores, opções criativas são o que não faltam.

Quem gosta de red velvet, uma ótima alternativa é o macaron gigante em formato de coração recheado com bolo red velvet e finalizado com base de chocolate branco (R$ 80). Os amantes também podem escolher o kit “bem te quero”, com buquê de flores e caixinha especial com seis macarons sortidos, tudo isso dentro de uma caixa cartonada que é um verdadeiro mimo (R$ 130). Além disso, outra opção é o kit “o amor está no ar”, com seis bombons recheados, seis macarons em formato de coração, macarons chokito, balas da vovó zezé e optar se incrementam com uma caneca ou camiseta, ambas com ilustração exclusiva (R$ 160).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As encomendas podem ser feitas até 10 de junho, por meio do WhatsApp (61) 99885-8481. As retiradas e entregas serão realizadas até o dia dos namorados (12).

Kit o amor está no ar, Nube Café. Foto: Divulgação

Serviços

Dia dos Namorados Cafe de La Musique

Onde: Cafe de La Musique (SCES, Tr. 2);

Quando: sábado, 12 de junho, a partir das 12h (almoço) e 19h (jantar);

Valores: a partir de R$ 157 por pessoa

Reservas: (61) 9 9983-6016 ou https://api.whatsapp.com/send/?phone=556199836016′

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia dos Namorados – AROMA

Onde: AROMA, 407 Sul – Brasília-DF

Horário de funcionamento: terça a sexta, 12h às 15h e das 19h às 23h

sábado, 12h às 16h e das 19h às 23h

domingo, 12h às 16h

Reservas: (61) 99208-5392

Para mais informações: @aromabrasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘A Mano – Dia dos Namorados

Horário de funcionamento: de segunda a quinta, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta e sábado, 12h às 17h e das 19h às 23h Domingo, das 12h às 17h

Pedidos pelo whatsapp no link: https://wa.me/556132458235

Informações e pedidos: (61) 3245-8235

@amanorestaurante

Toscanello – Kit Dia dos Namorados

Onde: Asa Sul: de segunda a sábado das 10h às 19h e domingo e feriados das 10h às 15h30 / Shopping Plaza Norte: de segunda a sábado das 10h às 19h e domingo e feriados das 10h às 19h / Shopping Deck Brasil: de segunda a domingo das 10h às 19h / Shopping Jardim Botânico: de segunda a sábado das 10h às 19h e domingo e feriados, das 10h às 15h30 / Shopping Real Quality: de segunda a sábado das 10h às 19h e domingo e feriados das 10h às 15h30 / Sudoeste 105: de segunda a sábado das 10h às 19h e domingo e feriados das 10h às 15h / Sudoeste 104: de segunda a sábado das 10h às 19h e domingo e feriados das 10h às 15h.

Para mais informações: @toscanellobsb

Thais Marega – Doces Artísticos

Encomendas: via WhatsApp (61) 98140-3134

Mais informações: @chefthaismarega

O amor está no ar – Nube Café

Encomendas: via WhatsApp (61) 99885-881 até 10/06

Onde: SEPS 710/910. Ed. Via Brasil, loja 28. Asa Sul

Retiradas e entregas até 12/06