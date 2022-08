Aloha Ni Hao oferece pratos low carb

A casa investe em sushis e sashimis menos calóricos

Cada vez mais os brasileiros se preocupam com a alimentação e optam por refeições mais saudáveis. Um dos métodos que ganhou diversos adeptos é a dieta low carb. Pensando nisso, o restaurante oriental e havaiano Aloha Ni Hao, em Águas Claras, aposta em um menu ideal para quem busca opções mais leves.

A casa serve o combinado low carb (R$57,90) com 16 unidades de sushi, sendo 8 sashimi salmão, 4 joe salmão e 4 kyuri salmão. “A dieta low carb tem atraído muitos brasilienses que desejam ter uma refeição mais saudável, cuidar do corpo, ou até mesmo para quem tem alguma restrição alimentar. Trazemos opções para atender esse público, pensando no comodismo e priorizando o sabor dos alimentos”, explica a restauratrice Mariana Miranda.

Para quem prefere personalizar, o Aloha Ni Hao oferece a opção para montar o próprio prato, com no mínimo 12 peças para escolha, a partir de R$51,60. Entre as sugestões, sashimis de salmão, salmão negro, peixe branco e saint peter; sushis diversos em variadas versões, com shimeji, cream cheese, queijo coalho, e geleias, por exemplo.

Aloha Ni Hao

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Telefone/delivery: (61) 99971-2306 (WhatsApp)

Região de atendimento do delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Instagram: @aloha_ni_hao