Águas Claras ganha restaurante especializado em comida vegana e vegetariana

Evento de inauguração da segunda unidade do D. Helena será aberto ao público

Especializado em comida vegana e vegetariana, o restaurante D. Helena irá inaugurar uma nova unidade neste domingo (17), em Águas Claras. Aberto para o público, o evento, que irá começar por volta das 11h30, contará com música ao vivo e também terá as novas delícias que passarão a integrar o cardápio da casa.

Possuindo uma cozinha totalmente livre de produtos de origem animal, a primeira unidade do D. Helena fica em Taguatinga e foi inaugurada em 2018. De acordo com Elaine Borges, uma das sócias proprietárias do restaurante, a necessidade de uma nova unidade se deu pelo aumento do público consumidor.

“Devido à grande disponibilidade de informações que possuímos hoje, é comum que cada vez mais pessoas deixem de incluir produtos derivados de animais na dieta, seja por conta da causa ambiental ou até mesmo pela questão da saúde. Deste modo, pretendemos chegar em Águas Claras com um cardápio mais robusto e muitas novidades para atender a demanda crescente desta região em específico”, pontua a empresária.

Além de trazer os clássicos que já fazem parte do cardápio da casa, como a feijoada das galáxias, a farofa crocante, o strogonoff, a moqueca de palmito, a lasanha, quiches, tortas, salgados e sanduíches diversos, a nova unidade também irá contar com uma sessão de comida japonesa com diversas opções de sushis que promete surpreender até mesmo aqueles que não se identificam como veganos ou vegetarianos. Além disso, o restaurante também passa a contar com uma doceria exclusiva para atender aqueles que nunca dispensam uma boa sobremesa.

O evento de inauguração contará com a presença do cantor e instrumentista Fabiano Cavalcante. Atendendo das 11h30 às 15h de domingo a sexta e durante os feriados, o restaurante também trabalha com delivery a pronta entrega, permitindo que o melhor da comida vegana e vegetariana chegue em todo o DF.

“Queremos enfatizar que a comida vegana e vegetariana é para todos, podendo ser tão ou até mais saborosa do que aquelas feitas com ingredientes de origem animal. Estamos preparados e muito ansiosos para atender essa região que está demandando cada vez mais um olhar para o futuro através da gastronomia”, conclui Emerson Borges, sócio proprietário do restaurante.

SERVIÇO

Inauguração do Restaurante D. Helena em Águas Claras

Domingo, 17 de dezembro

A partir das 11h30

Na Av. Flamboyant Lote 24, Real Panoramic – Águas Claras, Brasília – DF

Mais informações: https://www.instagram.com/donahelenadf/