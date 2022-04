Marca brasiliense AçaiBurguer inaugura segunda loja no Guará

Empreendimento segue o modelo de fast-foods, unindo hambúrgueres e açaís artesanais. Proposta da marca é se tornar uma franquia e expandir pelos estados da região Centro-Oeste em até dois anos

Criada durante a pandemia pelo empresário brasiliense Luis Felipe em parceria com o chef Pedro Moreira, a marca AçaiBurguer inaugurou sua primeira unidade em Samambaia (QR 502), em agosto de 2021, e, em menos de um ano, segue para seu segundo lançamento, dessa vez no Guará.

O empreendimento vai ocupar as dependências da Qi 3, e apresenta um cardápio que une duas pedidas muito queridas pelos brasilienses: hambúrguer e açaí. A Inauguração será neste sábado (2), a partir das 11h.

“Estamos muito felizes com essa nova fase do AçaiBurguer, e para celebrar vamos fazer uma grande festa com balões premiados, pula-pula, pipoca e algodão doce para as crianças, vai ser um momento muito legal”, antecipa Luís.

O cardápio da casa é assinado pelo chef Pedro Moreira (que também é responsável por um buffet que carrega seu nome), e apresenta nove hambúrgueres de carne Angus de uma criação de um produtor de Brazlândia, onde todos os moldes das carnes molhos são feitos artesanalmente na casa.

Entre os destaques estão o Especial Burguer: Blend de angus 160g, maionese, cheddar, geleia de bacon, pão pretzel (R$ 27,90 / 34,90); Doritos Burguer: hambúrguer angus 160g, fatias de bacon crocante, Doritos, cheddar cremoso e maionese especial picante (R$ 27,90 / R$ 34,90 – trio-); e o BBQ Burguer: hambúrguer de pernil 160g, queijo coalho, fatias de bacon crocante, maionese artesanal e molho barbecue (R$ 26,90 / 32,90 – trio-).

Especial Burguer Doritos Burguer BBQ Burguer

Já no cardápio de açaís, o empreendimento traz opções e combinados de 200ml a 700ml, além de uma barca de um litro. Entre os combinados estão opções com creme de avelã, Kit Kat, Oreo, Mel, frutas da estação, entre várias outras opções.

A AçaiBurguer tem um plano de negócios ousado, e visa se tornar uma franquia em até dois anos, para expandir entre os estados da região Centro-Oeste. De acordo com Luís Felipe a marca já conta com alguns investidores para levar para Goiás e Minas Gerais.

“Quando fizemos o lançamento da nossa primeira unidade em Samambaia, jamais imaginaríamos que teríamos esse sucesso tão rápido. Nossa meta é entrar para o modelo de franquias em até dois anos, contudo já recebi contatos de amigos de Minas Gerais e Goiás que querem levar a marca para lá, mas vamos esperar um pouco para consolidarmos a marca nas cidades satélites de Brasília, para termos todo um padrão e depois ir expandindo. Inclusive, acabamos de montar nossa cozinha de produção que fica em Arniqueira”, revela o empresário.