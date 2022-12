Açaí Puríssimo inaugura unidade no Lago Norte

Com investimento inicial de R$ 140 mil, rede segue com plano de expansão pela capital

Pensando na sua expansão por Brasília, a rede Açaí Puríssimo, especializada no preparo de cremes, shakes e congelados com a polpa do fruto amazônico, acaba de inaugurar uma nova unidade na capital, dessa vez no Lago Norte CA 07. Com isso, a marca candanga alcança a meta de 12 lojas espalhadas na capital.

Com investimento inicial de R$ 140 mil, a nova loja do Açaí Puríssimo é considerada uma das mais modernas da rede, com 17.5m², 30 lugares, uma espaçosa varanda para os comensais apreciarem a chegada do verão e até um totem de autoatendimento, que traz agilidade e autonomia a operação. “Estamos com várias novidades na rede, que estão sendo implementadas ao longo desse mês nas outras unidades, mas essa nova loja do Lago Norte já abre as portas com o que há de mais novo e moderno da nossa franquia. Estamos com muita expectativa sobre esse novo ponto, que foi tão pedido pelos nossos clientes”, comenta Cayo Costa, sócio fundador da Açaí Puríssimo.

O novo espaço ainda oferece versatilidade para os amantes do fruto amazônico, oferecendo mais de 13 combinações de sabores de açaí, 100% saudável, com zero açúcar, xarope e aditivos químicos. Não à toa, o preparo da marca faz jus ao seu nome: os produtos são puros e saudáveis, adoçados apenas com stévia e aroma natural de guaraná. Além disso, não há adição de água, conservantes, corantes, emulsificantes artificiais ou gorduras trans na sua composição. Hoje, a marca oferece sete opções de receitas próprias da linha, além de combinações com frutas e chocolates, shakes à base de açaí, polpas congeladas e barras de açaí in natura.

Além das nossas criações, a unidade abre portas para o seu mais novo cardápio. Entre os destaques, está o Monte seu Açaí (R$ 18,90 – 300ml), que hoje é considerado o produto best-seller do cardápio. Na seção, é possível escolher uma base de puríssimo, açaí clássico, batido com banana e adoçado com stévia e guaraná, ou puro batido somente com banana, além de toppings à escolha do cliente. Outra opção disponível no menu da rede é o Cremíssimo (R$ 23,90 – 300ml), creme de frutas batido com leite (batido com água) (cupuaçu, maracujá ou morango) e outras delícias (batido com leite), (chocolate 70%, ninho e paçoquita). E para o time dos indecisos na hora de escolher a sobremesa, a rede ainda oferece a opção do Casadíssimo (R$ 23,90 – 300ml), onde o consumidor pode optar por metade do recipiente recheado com açaí e a outra com um creme artesanal. Outra inovação da marca é o Shakíssimo (R$ 18,90 – 300ml) – vitamina com base de açaí de maracujá, morango ou cupuaçu. O cardápio ainda conta com uma linha fitness, com destaque para o Protein (R$ 27,90 – 300ml) – açaí clássico ou puro batido com whey concentrado ou isolado – e o Raiz (R$24,90 – 300ml) – açaí 100% puro, sem adição de banana/sabor natural/sem adoçar.