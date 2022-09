Açaí Puríssimo inaugura unidade container em Sobradinho

“Estamos apostando todas as fichas nesse novo modelo, já que é um investimento mais previsível”, afirma um dos sócios da marca

A Açaí Puríssimo está investindo em um novo conceito de espaço: o container. A rede acabou de inaugurar a primeira unidade neste modelo em Sobradinho.

E a nova unidade já abre as portas aos brasilienses oferecendo mais de 13 sabores de açaí, todos com zero açúcar, xarope ou aditivos químicos. Hoje, a marca oferece sete opções de receitas próprias da linha gourmet, além de combinações com frutas e chocolates, shakes à base de açaí, uma linha fitness (com Whey Protein), polpas congeladas e barras de açaí in natura.

“Esse é o primeiro formato container da nossa rede e estamos otimistas de que será um dos modelos mais procurados. Estamos apostando todas as fichas nesse novo modelo, já que é um investimento mais previsível, uma vez que se trata de uma caixa produzida em aço, alumínio ou fibra que oferece uma estrutura pronta, sustentável e de fácil instalação. Nossa expectativa é fechar o ano de 2022 com 24 lojas inauguradas na capital. Estamos animados e esperançosos com a retomada do comércio e confiantes de que temos muito mercado a alcançar ainda”, comenta Cayo Costa, sócio-fundador da marca.

Serviço

Açaí Puríssimo em Sobradinho

Endereço: Quadra 1 CL 13 loja 1 e 2 – Sobradinho, Brasília – DF

Horário de funcionamento: seg. a sábado, das 12h às 20h; domingo, das 14h às 20h.