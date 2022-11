Açaí Puríssimo aposta em frutas da primavera

As versões frutadas já estão disponíveis nas 11 lojas da marca espalhadas por Brasília

Para os dias ensolarados combinados às temperaturas mais amenas da primavera, o Açaí Puríssimo, rede brasiliense especializada no preparo de cremes, shakes e congelados com a polpa do fruto amazônico, aposta em versões com frutas para a estação.

Entre os destaques do cardápio da marca para essa época do ano, está o Cremíssimo (R$ 34,90 – 700ml) – creme de frutas batido com água (morango e maracujá) – que também conta com uma versão à base de leite, disponível no sabor frutado de cupuaçu. A rede também aposta para essa estação no carro-chefe da casa, o Clássico (R$ 29,90 – 700ml) – açaí batido com banana e adoçado com mix puríssimo. Outra sugestão da marca para a primavera é o Shakíssimo (R$ 29,90 – 700ml) – vitamina nos sabores de maracujá, morango, cupuaçu ou açaí puro ou clássico.

As apostas frutadas do Açaí Puríssimo para a primavera, já estão disponíveis nas 11 lojas da marca espalhadas por Brasília. Os pedidos podem ser feitos, exclusivamente, pelo Ifood ou retirados no local: 406/407 Asa Norte, 310 Asa Norte, 103 Asa Sul, 113 Asa Sul, 103 Sudoeste, Águas Claras, Sobradinho, Noroeste, Taguatinga, Samambaia e Gama.