Abbraccio e Stella Artois se unem para celebrar o Dia dos Namorados

Ação exclusiva vai presentear os fãs das marcas com a impressão de 20 fotos personalizadas no formato polaroid; promoção é válida apenas para a data

A rede de restaurantes Abbraccio e a Stella Artois resolveram repetir a parceria de sucesso e mais uma vez se unem, agora para comemorar uma das datas mais românticas do ano: o Dia dos Namorados. Reforçando uma união que começou em 2020 e resultou em um verdadeiro namoro perfeito, as marcas anunciam uma ação que promete deixar o dia ainda mais especial.

Os consumidores que estiverem acompanhados pela pessoa amada, ou mesmo entre amigos e familiares, e pedirem dois pratos principais do Abbraccio e duas long necks de Stella Artois, serão presenteados com um voucher da Foto Registro para imprimir até 20 fotos personalizadas no formato polaroid.

A promoção é válida apenas na data oficial do Dia dos Namorados, sábado (12/06), para os pedidos realizados no restaurante e no delivery, via iFood. O cliente que participar, vai receber uma cartinha com o código do voucher junto com o pedido, explicando como resgatar no site da Foto Registro (www.fotoregistro.com.br).

Sobre o Abbraccio

O Abbraccio conta com 12 unidades físicas no país, localizadas nas cidades de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Niterói e Brasília. Com a filosofia “Todos os abraços acontecem aqui”, traz uma experiência diferenciada de casual dining fundamentada na hospitalidade calorosae em um cardápio variado, com um toque moderno e vibrante. Ambiente inspirado no lifestyle italiano, com cozinha aberta que permite que os clientes acompanhem de perto a preparação dos pratos com massas artesanais e ingredientes frescos. O Abbraccio restaurante pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que também conta com as marcas Outback Steakhouse e Aussie Grill no país.

Sobre Stella Artois

Com tradição de mais de 600 anos, os primeiros relatos relacionados à história de Stella Artois datam de 1366, na cidade de Leuven, na Bélgica: em 1926, a Cervejaria Artois desenvolveu uma cerveja especial para celebrar o período natalino. Quando o produto ficou pronto, surpreendeu por sua extrema claridade e por este motivo foi chamada de Stella (“estrela” em latim). É a primeira cerveja belga do mundo e está presente em mais de 80 países. Comercializada pela Ambev, já está no Brasil há mais de 15 anos, onde pode ser encontrada nas versões tradicional e sem glúten. Apoiadora da gastronomia, Stella é precursora de iniciativas como o evento gastronômico Villa Stella Artois e o movimento Apoie Um Restaurante, que reverteu mais de R$ 19 milhões para apoiar financeiramente restaurantes no país em 2020 e 2021.